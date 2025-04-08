美副總統范斯公開稱「中國鄉巴佬」惹議　陸網友建議：來中國看看

記者魏有德／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）在接受美媒專訪時表示，「我們向中國鄉巴佬借錢，購買中國鄉巴佬製造的東西。」話語一出，引起大陸輿論反感，對於作為全球大國的副元首，竟會使用這種帶有歧視的用語，在美國對全球實施「對等關稅」的敏感氛圍下，使得大陸網友的反美意識更加猛烈。

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

《環球網》報導，美國新聞網站《BuzzFeed》6日報導稱，范斯近日接受美國福克斯新聞網採訪，在討論特朗普（川普，下同）政府對華貿易政策時的用詞引發不滿，許多網友批評他，還有人建議他到中國看看。

范斯在受訪時表示，「我們所有人都應該退一步並捫心自問，全球化的經濟給美國帶來了什麼？從根本上說，它基於兩個原則，背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西....說得更直接一些，就是我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬製造的東西。」

據了解，范斯使用的是「peasant」這個詞彙，在劍橋辭典裡譯作農民，農夫，但在口語上的意思更指鄉野村夫、鄉巴佬或舊時代貧窮的粗人等，是一種帶有歧視和貶義的詞語。

這番言論也引起大陸網友們的批評，大陸網友紛紛表示，「他的自傳不是鄉下人的悲歌？」；「傲慢又無禮」；「吃不到葡萄的酸狐狸」；「這確定是一個副總統的言論？」；「他根本沒來過中國」。