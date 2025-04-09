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美今實施高關稅！台商守信認賠先出貨　簡廷在：儘速調整商模應戰

▲▼美國反關稅示威。（圖／路透）

▲川普「對等關稅」今9日中午開始正式實施，美國內部也出現大規模抗議聲浪。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

川普宣佈啟動「對等關稅」政策，美國將自4月9日起，對包括日韓、台灣、越南、印尼、泰國、柬埔寨等在內約60個國家開徵「對等關稅」，尤其對大陸將實行104%高關稅，讓在陸台商挑戰更加艱辛。澳門台商會長簡在廷接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，面對4月9日前後已經簽訂合約訂單，為了公司信譽與商譽只能認賠自吞關稅，接下來可能工廠暫時不接單，或雙方協商各自吸收才出貨，但前提是自身產品必須具有高競爭力才有話語權，對於台商來講將是非常艱難一場硬戰，對於員工來說更無辜，因為即將被迫無薪假，業主也為難。

美東時間2日，美國總統川普在白宮宣布一項名為「解放日」（Liberation Day）的行政命令：美國將對所有進口商品徵收至少10% 的「普遍關稅」，台灣也不例外高達被課徵32%新高，包括歐盟、日韓、越南、印尼、泰國、柬埔寨等在內180多個國家和地區課徵10%至50%高關稅，甚至瑞士最近對美國在內所有國家的非農業進口貨取消關稅，依然遭美國課徵30%關稅，包括無人島，防堵「洗產地」效應。

針對大陸部分，川普先前以芬太尼為由，累計已對大陸加徵20% 關稅。4月2日又再度宣佈9日起加徵34%的對等關稅，前後疊加計算已經是54%。如今川普再放話對華加徵50％關稅，累加已經超過至104%關稅，對於大陸所有出口商來說是相當沉重打擊，尤其在陸台商面臨更艱辛挑戰。

台商如何面關稅對挑戰與商模佈局？澳門台商會長簡在廷接受《東森新媒體ETtoday》訪問，首先指出現今台商面臨困境，「一是面對4月9日前後已經簽訂合約訂單，為了公司信譽與商譽只能認賠自吞關稅。二是訂單還沒簽訂可能有機會與買主協商各吸收一半，三是如果自家產品具有獨特性的競爭力，只好將關稅加入報價，由美國人民自己買單，最終造成美國通貨膨脹，消費也有限。」

「台商現在位移到哪都一樣。」過去多數台商西進從事的都是傳統產業，以勞力密集人工數增加產能效益，大陸改革後經濟飛速成長，人力成本、物料節節上漲，環保意識抬頭的成本也巨增，傳統產業不得不移轉到新興國家如越南、柬埔寨、菲律賓、印尼、印度、緬甸等國家投資設廠。

簡在廷指出，「台商另行開闢第二春的經濟發展，這十年來因應環境經濟版塊位移，台商們精準轉移訂單滿滿、振興亞州各個國家經濟迅猛發展，實力可見一斑。」

▲▼ 簡廷在、高孔廉 。（圖／記者任以芳攝）

▲澳門台商聯誼會會長會長簡廷在直言：台商必需改變商模應戰 。（圖／記者任以芳攝）

過去與未來經濟復甦與發展潛力總是高低起伏，如今現在進入川普「對等關稅」新政策時代，不只全球股市慘跌，震驚全球整體供應縺何去何從？

「無論搬遷到哪裡已經無法避免，全球貿易都受到衝擊。」簡在廷也直言，川普祭出「對等關稅」，要求來談判的地區國家必須遷廠到美國，這是不合乎現實的事，美國人力、原物料成本都很高，願意做勞力事業的勞工群體不多，把工廠搬遷到美國幾乎不可能。

在陸或東南亞等地的台商，下一步怎麼辦？簡在廷感嘆指出，早期的台商一只皮箱走天下時代已經過去了，這些台灣人也七老八十了，就算有台二代、台三代接班也很難繼續遊牧遷廠，畢竟遷廠搬家不是一天兩天兒戲。

簡在廷也提出建議，現階段企業生存與發展作可有兩個選項，一是商業定位重新佈局，在過去100%銷往美國訂單轉移到其他「較低關稅」國家，商模通路行銷策略重新設計定位。

他也建議，二是企業仍然有實力藉此機會將投入AI 數位自動化生產力，提高生產力，降低成本，品質精良隱定，產品最具有競爭力，才能為持不敗之地，更能創造企業股質潛力。尤其在全球ESG環境永續的國際標準要求，提升數位產業經濟才能解決時代變遷因應之道。

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