　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俄正妹首次來台見奇怪現象　困惑問：女生瀏海掛捲子是什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯女子伊琳娜（Irina）第一次來台灣，她發現台灣有很多與俄羅斯不一樣的地方，例如路上的垃圾桶比較少、捷運有音樂、常使用寵物推車、常外食等等，但最讓她感到困惑的，是台灣女生會在頭髮前面掛一個髮捲，「那是什麼？」

俄羅斯正妹第一次來台灣，對女生戴髮捲外出感到很困惑。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲伊琳娜發現台灣有很多和俄羅斯不一樣的地方。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不要鬧工作室7日在YouTube頻道上傳新影片，來自俄羅斯的伊琳娜是第一次來到台灣，她分享自己在台灣觀察到很多很有意思或奇怪的事物，例如路上的垃圾桶很少、垃圾車及捷運自帶音樂和聲音、民眾搭捷運會排隊等等，「雖然怪怪的，但很好」。

伊琳娜說，在俄羅斯，就算是搭飛機，大家也不會管區域登機順序，時間一到就往登機門衝，甚至當飛機著陸時，繫安全帶的信號燈還沒熄滅，大部分的人就已經開始站起來拿行李了。

除了這些之外，伊琳娜還發現，台灣的飼主會使用寵物推車，台灣人還會使用飲料提袋，外食機率很高，雖然天氣有時候很冷，但台灣人會在10度的低溫中穿著拖鞋晃來晃去，讓她覺得很不可思議。

▲▼在路上捲髮捲。（圖／記者黃可昀攝）

▲部分台灣女生會戴髮捲外出。（示意圖／ETtoday資料照）

最後，還有一個現象讓伊琳娜感到很困惑，「我在外面發現不少台灣女生頭髮前面會掛一個捲子，那是什麼？」網友們紛紛留言解答，那應該是指瀏海髮捲。雖然大多數台灣網友也表示無法理解女生戴髮捲外出的用意，但也有人細心解釋道，有些女生可能不喜歡露出額頭，偏偏瀏海又很難保持空氣感，所以會使用髮捲固定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌
NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理
桃園女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流
獨／麥當勞少女遭性侵亡　狼主管全身而退關鍵原因曝光
女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」
快訊／33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然
打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

劇烈天氣要來了！　各地轉變時間曝

俄正妹首次來台見奇怪現象　困惑問：女生瀏海掛捲子是什麼？

高雄鳳山區小一老師爆甩學生巴掌　威脅不准告訴父母

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣23：26地牛翻身！台北有感

吃錯油害「癌細胞收買白血球」！醫：選錯恐拖垮免疫系統

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

劇烈天氣要來了！　各地轉變時間曝

俄正妹首次來台見奇怪現象　困惑問：女生瀏海掛捲子是什麼？

高雄鳳山區小一老師爆甩學生巴掌　威脅不准告訴父母

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣23：26地牛翻身！台北有感

吃錯油害「癌細胞收買白血球」！醫：選錯恐拖垮免疫系統

川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

小孟老師／4月9日星座運勢　雙魚座3運旺

等待20年！市政路5月通車　房市紅利驚喜包來了

鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關、感知器拆除

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

騙光阿嬤養老金「失智阿公也不放過」　車手被判賠887.4萬

師父斷言：妳40多歲會死於大出血！　結果「只算對8成」

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

生活熱門新聞

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

鋒面明晚掃全台！　雨最大地區曝

台灣23：26地牛翻身！台北有感

吃錯油害癌細胞收買白血球！醫：恐拖垮免疫系統

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

四月中旬「超強運三生肖」

他剪頭髮好奇「不用開發票？」　網曝課稅後續：轉嫁消費者

更多熱門

相關新聞

美俄預計4／10會談！商議兩國大使館恢復運作　不討論烏克蘭

美俄預計4／10會談！商議兩國大使館恢復運作　不討論烏克蘭

美國國務院表示，華府與莫斯科預計於10日在土耳其伊斯坦堡展開新一輪會談，商討恢復雙方大使館的部分領事服務。自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發以來，美俄兩國駐對方國內大使館的業務大幅縮減，這場會談是試圖改善雙邊基本外交機能的重要一步。

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑

俄軍突襲烏克蘭全境　波蘭戰機升空

俄軍突襲烏克蘭全境　波蘭戰機升空

川普政府誤發電郵　烏克蘭人被迫離美爆哭

川普政府誤發電郵　烏克蘭人被迫離美爆哭

要丈夫性侵烏克蘭女　魔鬼人妻被判刑

要丈夫性侵烏克蘭女　魔鬼人妻被判刑

關鍵字：

俄羅斯不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

Jennie「上半身全光」只遮兩點

路透：台積電恐遭美罰款330億元

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

女友陪同上班還發生墜樓意外　陽明海運呼籲員工善用員工心理支持方案

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

38歲陸「遊戲實況主」尿毒症過世…網震驚

更多

最夯影音

更多

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面