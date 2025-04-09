俄正妹首次來台見奇怪現象　困惑問：女生瀏海掛捲子是什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯女子伊琳娜（Irina）第一次來台灣，她發現台灣有很多與俄羅斯不一樣的地方，例如路上的垃圾桶比較少、捷運有音樂、常使用寵物推車、常外食等等，但最讓她感到困惑的，是台灣女生會在頭髮前面掛一個髮捲，「那是什麼？」

▲伊琳娜發現台灣有很多和俄羅斯不一樣的地方。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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不要鬧工作室7日在YouTube頻道上傳新影片，來自俄羅斯的伊琳娜是第一次來到台灣，她分享自己在台灣觀察到很多很有意思或奇怪的事物，例如路上的垃圾桶很少、垃圾車及捷運自帶音樂和聲音、民眾搭捷運會排隊等等，「雖然怪怪的，但很好」。

伊琳娜說，在俄羅斯，就算是搭飛機，大家也不會管區域登機順序，時間一到就往登機門衝，甚至當飛機著陸時，繫安全帶的信號燈還沒熄滅，大部分的人就已經開始站起來拿行李了。

除了這些之外，伊琳娜還發現，台灣的飼主會使用寵物推車，台灣人還會使用飲料提袋，外食機率很高，雖然天氣有時候很冷，但台灣人會在10度的低溫中穿著拖鞋晃來晃去，讓她覺得很不可思議。

▲部分台灣女生會戴髮捲外出。（示意圖／ETtoday資料照）

最後，還有一個現象讓伊琳娜感到很困惑，「我在外面發現不少台灣女生頭髮前面會掛一個捲子，那是什麼？」網友們紛紛留言解答，那應該是指瀏海髮捲。雖然大多數台灣網友也表示無法理解女生戴髮捲外出的用意，但也有人細心解釋道，有些女生可能不喜歡露出額頭，偏偏瀏海又很難保持空氣感，所以會使用髮捲固定。