川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

受到美國總統川普大幅加徵關稅政策影響，加上石油輸出國組織（OPEC）意外宣布大幅增產石油，引發全球市場劇烈震盪，重挫台灣、日本、南韓股市。其中，俄羅斯股市更是連跌14日，油價重挫超過一成，川普的關稅政策恐對俄國財政與對烏軍事行動造成重大衝擊。

根據《莫斯科時報》，儘管川普並未公布對俄國家徵關稅，但俄羅斯股市7日延續跌勢，莫斯科交易所（MOEX）俄羅斯指數單日下跌3.91%，創下連續第14個交易日下跌的紀錄。重挫的包括鋁業巨頭En+集團（跌9.76%）、科技公司VK（跌8.28%）及國營航運公司Sovcomflot（跌8.22%）。其他大型企業如Sistema、房地產開發商PIK集團、Samolet以及鋼鐵煤炭公司Mechel，跌幅也超過7%。

市場恐慌源於兩大因素。首先是川普宣布實施創美國百年紀錄的高額關稅政策，外界普遍擔憂這將重創全球經濟，進而壓抑能源需求，導致油價下跌。其次是石油輸出國家組織（OPEC）宣布增產幅度為原計畫的三倍，預期將使全球石油供應激增，產量達到2020年以來新高，加劇油價跌勢。

俄羅斯央行對此發出警告，指出美國與OPEC的增產行動恐令油價暴跌，其規模可能比擬1980年代末至蘇聯解體前的危機。當時，沙烏地阿拉伯將產量提高兩倍，油價由每桶30美元崩跌至15美元以下。如今，OPEC一宣佈增產，國際油價即連續大跌近13%，有色金屬價格也同步重挫。

雖然川普的關稅豁免了石油、天然氣與精煉產品進口，但布蘭特原油價格仍下跌3.75%，報每桶63.12美元；而俄羅斯主要出口的烏拉爾原油更跌至52.76美元，失守60美元關卡。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）形容，此次由美國加徵關稅所引發的全球市場動盪為「極端、混亂、緊張且情緒過度」，並表示俄羅斯經濟當局正密切監控情勢，將採取必要措施以減緩衝擊。

報導指出，外界普遍憂心油價重挫將造成俄羅斯軍費預算出現高達40%的缺口，可能對長達3年的俄烏戰爭產生關鍵性影響。普丁緊急派遣特使赴華府協商，但未獲實質成果。盧布匯率持續承壓（受到下跌壓力影響，難以維持穩定或上升，代表該貨幣對外價值正在下跌、或是處於下跌趨勢），7日下午兌美元報84.27，兌歐元報92.98，兌人民幣報11.71。

報導分析，由於川普祭出高額關稅政策引發全球市場恐慌，加上油價暴跌，而俄羅斯經濟高度仰賴能源出口，導致外界擔心俄國的財政與經濟穩定性，因此投資人拋售盧布、轉向美元等避險貨幣。