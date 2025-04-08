　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

受到美國總統川普大幅加徵關稅政策影響，加上石油輸出國組織（OPEC）意外宣布大幅增產石油，引發全球市場劇烈震盪，重挫台灣、日本、南韓股市。其中，俄羅斯股市更是連跌14日，油價重挫超過一成，川普的關稅政策恐對俄國財政與對烏軍事行動造成重大衝擊。

根據《莫斯科時報》，儘管川普並未公布對俄國家徵關稅，但俄羅斯股市7日延續跌勢，莫斯科交易所（MOEX）俄羅斯指數單日下跌3.91%，創下連續第14個交易日下跌的紀錄。重挫的包括鋁業巨頭En+集團（跌9.76%）、科技公司VK（跌8.28%）及國營航運公司Sovcomflot（跌8.22%）。其他大型企業如Sistema、房地產開發商PIK集團、Samolet以及鋼鐵煤炭公司Mechel，跌幅也超過7%。

市場恐慌源於兩大因素。首先是川普宣布實施創美國百年紀錄的高額關稅政策，外界普遍擔憂這將重創全球經濟，進而壓抑能源需求，導致油價下跌。其次是石油輸出國家組織（OPEC）宣布增產幅度為原計畫的三倍，預期將使全球石油供應激增，產量達到2020年以來新高，加劇油價跌勢。

俄羅斯央行對此發出警告，指出美國與OPEC的增產行動恐令油價暴跌，其規模可能比擬1980年代末至蘇聯解體前的危機。當時，沙烏地阿拉伯將產量提高兩倍，油價由每桶30美元崩跌至15美元以下。如今，OPEC一宣佈增產，國際油價即連續大跌近13%，有色金屬價格也同步重挫。

雖然川普的關稅豁免了石油、天然氣與精煉產品進口，但布蘭特原油價格仍下跌3.75%，報每桶63.12美元；而俄羅斯主要出口的烏拉爾原油更跌至52.76美元，失守60美元關卡。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）形容，此次由美國加徵關稅所引發的全球市場動盪為「極端、混亂、緊張且情緒過度」，並表示俄羅斯經濟當局正密切監控情勢，將採取必要措施以減緩衝擊。

報導指出，外界普遍憂心油價重挫將造成俄羅斯軍費預算出現高達40%的缺口，可能對長達3年的俄烏戰爭產生關鍵性影響。普丁緊急派遣特使赴華府協商，但未獲實質成果。盧布匯率持續承壓（受到下跌壓力影響，難以維持穩定或上升，代表該貨幣對外價值正在下跌、或是處於下跌趨勢），7日下午兌美元報84.27，兌歐元報92.98，兌人民幣報11.71。

報導分析，由於川普祭出高額關稅政策引發全球市場恐慌，加上油價暴跌，而俄羅斯經濟高度仰賴能源出口，導致外界擔心俄國的財政與經濟穩定性，因此投資人拋售盧布、轉向美元等避險貨幣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妥瑞氏症國中生入學98天輕生亡　前校長朱毋我恐嚇霸凌下場出爐
美國大律師來台撿屍！台女律師害閨蜜遭性侵：斷片沒差
快訊／逆勢噴出！　6檔個股大漲
如果國安基金護盤「該跟進嗎」　內行給答案
川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起
快訊／政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒
快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！
台股狂殺！他持4家無聊股「跌800多點下還是紅的」：覺得欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

中國已60天未進口「美國液化天然氣」　彭博：雙方開始脫鉤

快訊／南韓政府敲定「總統大選」日期！

台不祭報復關稅　美前官員：與中國鮮明對比助談判

全球陷股災！　印尼股市靠「休市魔法」逆勢紅盤

對等關稅上路倒數！　川普：不排除永久實施

川普貿易顧問保證「道瓊衝上5萬點」：絕對不會有經濟衰退

美公布「10項貿易不公」中國、日本入榜！　關切台灣美豬牛標示

美國伊朗12日將展開「高層級談判」　衝擊以色列

呼籲各國「快提談判條件」　美財長：日本獲優先權

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

中國已60天未進口「美國液化天然氣」　彭博：雙方開始脫鉤

快訊／南韓政府敲定「總統大選」日期！

台不祭報復關稅　美前官員：與中國鮮明對比助談判

全球陷股災！　印尼股市靠「休市魔法」逆勢紅盤

對等關稅上路倒數！　川普：不排除永久實施

川普貿易顧問保證「道瓊衝上5萬點」：絕對不會有經濟衰退

美公布「10項貿易不公」中國、日本入榜！　關切台灣美豬牛標示

美國伊朗12日將展開「高層級談判」　衝擊以色列

呼籲各國「快提談判條件」　美財長：日本獲優先權

台南中學生騎單車左轉與雙載機車碰撞　3人倒地擦挫傷

二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

台股哀成一片…她婆婆靠一檔「居然賺100多萬」！全場跪：神人

刁民酸菜魚高雄富裕店4／10試賣　限量100組用餐「再享5折優惠」

美副總統范斯公開稱「中國鄉巴佬」惹議　陸網友建議：來中國看看

妥瑞氏症國中生入學98天輕生亡　前校長朱毋我恐嚇霸凌下場出爐

因應關稅戰！盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表「7大聯合聲明」

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

快訊／北市平房火警！「1女燒燙傷」倒門口意識模糊　送醫搶救中

好天氣要沒了！明午起變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

美公布10項貿易不公　關切台灣美豬牛標示

白宮顧問證實「收到台灣聯繫」

拍下「最多人瀏覽的照片」有遺憾

最老木乃伊揭未知人類曾住綠色撒哈拉

更多熱門

相關新聞

盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表7大聯合聲明

盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表7大聯合聲明

因應美國對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，猶如割喉般讓各國陷入困境。台中市長盧秀燕啟動中台灣治理平台，昨(7)日晚9時主動邀集7縣市首長一同召開線上會議共商對策。8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，包括建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，中央地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

關稅重擊！高市府拜會產業徵詢建議

關稅重擊！高市府拜會產業徵詢建議

政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

大谷翔平造訪白宮：川普比想像中高

大谷翔平造訪白宮：川普比想像中高

我方何時赴美談判關稅？　林佳龍：確定時間方式後隨時可進行

我方何時赴美談判關稅？　林佳龍：確定時間方式後隨時可進行

關鍵字：

北美要聞關稅川普普丁油價俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面