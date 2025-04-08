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川普變「關稅帝君」！揮刀橫掃天下自豪稱：大家都來靠美國

川普變「關稅帝君」自豪稱：大家都來靠美國而非中國！但馬斯克凍未條了。（翻自白宮臉書）

▲馬斯克傳出私下呼籲川普取消關稅，但徒勞無功。（翻自白宮臉書）

圖文／鏡週刊

美國總統川普祭出「對等關稅」震撼全球經濟，近日也有網友調侃川普變成「關稅帝君」，不過，坊間也出現疑美論，認為川普的關稅政策，只會讓盟友轉向與中國結盟來對抗美國。對此，川普顯得非常有信心，直呼：「大家都還是會來跟美國合作，而不是中國！」但另一方面，傳出川普好朋友、特斯拉創辦人馬斯克，已經受不了，甚至直接向川普抱怨，希望川普能「收回成命」。

網友調侃川普變「關稅帝君」。（翻自臉書）

▲網友調侃川普變「關稅帝君」。（翻自臉書）

川普在7日於白宮會見以色列總理納坦雅胡，納坦雅胡此行也是為了關稅問題而來。會後川普接受媒體提問，其中有記者問，有聲音認為川普祭出強勢的關稅政策後，反而會讓更多國家投向中國的懷抱，問川普對此有何看法。不過川普回答直呼：「我完全不擔心！他們更想跟美國合作，而不是中國。因為中國在這方面，做得不是很好。」川普說，每年中國從美國口袋賺走5、6千億美元，卻都拿去擴充軍費，這不是他所樂見的。

不過另一方面，美國《華盛頓郵報》今（8日）報導指出，由於馬斯克的立場始終反對川普的對等關稅政策，因此馬斯克一度私下向川普建議，希望能取消關稅政策，但始終被川普拒絕。報導也指出，由於馬斯克在美國與中國都有製造與販售據點，因此他勢必成為川普這波關稅政策下的「受害者」。

報導還提到，馬斯克的一位好友、帕蘭泰爾技術公司（Palantir）共同創辦人朗斯德爾（Joe Lonsdale）也在X平台發文表示，他最近向「政府內的朋友」辯稱，關稅對美國公司的傷害大於對中國公司的傷害。


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