吸金近9億！高雄「發哥」誆稱星澳有賭場　重判14年4月定讞

▲高雄「發哥」謊稱星澳均有賭場，吸引民眾投資，吸金近9億元。最高法院將他重判定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄設置辦公室，綽號「發哥」的男子陳超羣，謊稱在澳門、新加坡均有投資賭場，若入股投資，可擔保每月獲利3%至10%，大量吸金。最後因付不出紅利，遭人檢舉後被逮。一審將陳男判刑14年，二審認定他吸金近9億元，重判14年4月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

檢警單位查出，陳男自2012年起，謊稱自己在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，若參與投資他的賭場、生技公司，每月可獲取投資金額3%以上的紅利。如果投資達一定之金額以上，還可以免費招待前往澳門、新加坡之賭場參觀旅遊。

為了吸引更多人入坑，他還騙說，若投資人另外招攬其他下線投資人，達到一定金額以上，就可以取得「經營管理權」，擔任集團與他之間的下線投資人窗口，負責代理集團收取資金及發放紅利，最高每個月可以獲利達到10%。不少民眾受騙，捧著大把鈔票前來入股；一開始當然領到不少紅利，但到了2016年8月間，陳男已經付不出紅利，這才有不少人發覺受騙，趕緊提出告訴。檢警單位獲報後搜索，破獲陳男的吸金集團，並逮捕陳男在內的10多名同夥。檢方依照違反《銀行法》之「非法經營收受存款業務罪」提起公訴。

一審法院審理後，將陳男判處有期徒刑14年。案件上訴二審，高等法院台南分院審理後，仍認定陳男有罪，並計算犯罪所得，高達8億9098萬元；考量他時值壯年，竟以謊言吸引投資人大量投資，違法吸金，吸金金額近9億元，嚴重破壞社會經濟秩序，也造成被害人財產嚴重損失，因此加重改判有期徒刑14年4月，並沒收犯罪所得。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。