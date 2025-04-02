謝宜容「害3部屬遭殃」檢代求情　職場霸凌不起訴原因揭曉

▲謝宜容去年（2024年）案發後曾遭境管。（資料照／突發中心翻攝）

記者黃哲民／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌、以致1位吳姓男部屬尋短身亡，又被查出任內涉透過整修工程圖利廠商、侵占沒發完的三節公務禮盒，新北地檢署今（2日）偵結，起訴謝與6名官商涉犯《貪污治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌，建請法院對謝女量處適當之刑，對3名聽命行事的公務員從輕發落。

謝宜容目前仍羈押禁見，押期於下周四（10日）屆滿，新北檢下周將盡速把謝女連人帶卷移審新北地院。至於謝被指職場霸凌所涉過失致死罪嫌，因死者自殺身亡、非謝直接造成，也與謝的領導管理行為，無從建立法律上的因果關係，此部分不起訴處分。

起訴指出，謝宜容2023年於分署長任內，指示部屬劉女、簡男辦理分署本部整修工程採購案，多次要2人與內定廠商林氏兄弟討論，為趕在2023年底完成，避免金額高於150萬元、須加入外部評選委員變數，謝採納林氏兄弟建議，將部分工程化整為零。

▲勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因任內涉貪，到案被羈押禁見至今。（資料照／記者黃哲民攝）

劉女與簡男迫於上命，參考林氏兄弟公司提供的資料製作標案文件，再洩露給林氏兄弟提前訪價、安排工班、編列工程費用，並製作符合標案需求的企劃書，林氏兄弟又向裝修業者徐男借牌投標，以彌補自家公司不具備投標資格的瑕疵，順利得標。

此外，謝宜容為塑造自身與分署形象，指示2024年分署所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統一交給林氏兄弟公司承作，並命郭女負責連繫討論，郭比照簡男先前處理裝修工程模式，助林氏兄弟的公司再度得標。

檢方指謝宜容形同為廠商量身訂作採購案，並違法指示部屬在採購案成形前與內定廠商密切連繫協調，圖利林氏兄弟42萬餘元，更查出謝用分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，卻涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元。

檢方今起訴謝宜容涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利、侵占公用暨公有財物罪嫌，3名廠商各涉犯圖利與《政府採購法》。檢方指謝的犯行造成參與投標廠商受不公平對待、損及國家機關與全體公務員形象，但謝已認罪並繳回犯罪所得，建請法院對謝量處適當之刑。

檢方起訴劉女、簡男與郭女3名北分署幹部，各涉犯洩密與圖利罪嫌，但3人迫於謝宜容高壓強勢領導風格、動輒約談「面商」的壓力，且採購案須限時完成，因而聽從謝指示讓林氏兄弟的公司得標，3人犯罪動機尚非惡劣，也沒圖取自身利益，並已自白犯行，建請法院從輕量刑、以勵自新。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995