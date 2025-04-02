快訊／陳佩琪批柯文哲醫療人權消失　北所回應

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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲在押第4度戒護就醫動手術　北所說明最新狀況

▲▼柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

▲涉犯京華城等案仍被羈押禁見的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）第4度戒護就醫，被送到衛生福利部台北醫院開刀，順利完成手術。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）上午第4度戒護就醫，被送進與台北看守所合作的衛生福利部台北醫院開刀，手術順利完成，柯妻陳佩琪一早抵達醫院隔門陪伴，抱怨事前沒被通知丈夫所做手術細節。對此台北看守所晚間發聲明回應。

被羈押禁見已約7個月的柯文哲，近期因泌尿系統結石引發血尿與劇痛、嘔吐，上月（3月）20日被押解到台北地院出庭，律師團在庭訊中首度透露柯生病且常被痛醒，接著替柯聲請具保停止羈押，現任民眾黨主席的立委黃國昌，也向北所申請自費延醫為柯治療，目前均尚未准駁。

▲▼柯文哲妻子陳佩琪在恢復室外等待。（圖／攝影中心）

▲柯文哲妻子陳佩琪在醫院恢復室外，隔門陪伴剛做完手術的丈夫。（圖／攝影中心）

柯文哲上月25日首度戒護就醫，據悉在台北醫院接受體外震波碎石術、當天返所。陳佩琪與民眾黨質疑柯的結石震碎後似未完全排出，又出現左腎積水症狀，柯疼痛依舊，陳更PO文擔憂醫師開立給柯的止痛藥，高達成人單日最大建議劑量，可能傷身。

北所從上月27日起，「每天一說」柯文哲在押期間健康狀況，包括上月29日深夜第2度戒護就醫後返所、昨（1日）上午第3度戒護就醫回診，所方均強調經醫師診察無住院必要、柯的生理數值監測數據與作息正常，身心無異狀等。

柯文哲昨回診被發現左腎積水、左側輸尿管結石，敲定今入院開刀，柯今上午7點前被戒護抵達，上午9點順利完成手術，陳佩琪站在恢復室外隔門陪伴。

北所晚間表示，昨日獲悉柯姓被告(下稱柯員)後續所需接受之醫療行為後，即依規定報請被告繫屬法院獲准，並通知家屬，惟個案醫療細節與事前(住院)規劃等均涉及醫療專業，本所恪遵醫院安排，配合醫囑並維護當事人隱私，歉難事先說明。

北所指出，今日上午本所依醫囑戒護柯員接受治療，並辦理住院手續後，再行聯繫家屬，目前已由醫院密集提供其所需之照護。

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