對等關稅上路倒數！　川普：不排除永久實施

▲川普不排除有些關稅很可能會永久實施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅政策重擊全球股市，但他仍舊強調，對等關稅會如期在9日上路，不會有任何延後，甚至不排除有些關稅很可能會永久實施。

川普7日被問到，是否考慮再給關稅實施多一點緩衝時間時表示，目前沒有考慮延後，若強調各國想改善與美國的貿易關係，應該採取其他方式來恢復平衡。

川普說，「現在有很多很多國家正來找我們談判協議，那些會是公平的協議，而在某些情況下，他們也會付出相當可觀的關稅。」

不過，當被問到這些關稅是否為永久性的、還是有談判空間時，川普堅稱兩者都有可能，「有些關稅可能是永久性的，但也可能會有談判，因為有些事是光靠關稅無法解決的，所以我們要跟每個國家談出公平又划算的協議。」

談到關稅政策時，川普也把它形容成攸關歷史定位的大事，「要當個輕鬆愉快的總統當然很不錯，但我們現在有個機會，能改變整個國家的結構。」

他表示，「這是我們國家唯一一次能夠重新洗牌的機會——因為沒有其他總統願意做我正在做的事，甚至根本不會考慮這麼做。而我不介意承受這些，因為我看到最後會是一幅美麗的圖畫。」

NBC報導指出，川普當時身旁坐著以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），對方剛剛才表示會「很快」解決與美國的貿易逆差問題，並處理部分貿易障礙。對於那些想要重新與白宮站在同一陣線的國家，納坦雅胡說，以色列可以成為一個榜樣。