台人一周被騙15億！「假投資詐騙」最多人上鉤　狂噴7億元

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計，3月30日至4月5日台人財產損失金額15億多元，受理件數有3390件，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，金額破7億元之多。另外，整個3月詐騙案件受理數有1萬6,643件，財產損失金額為70億 9,123.7 萬元。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 3/30 406 1億 559.6 萬 3/31 573 2億 2,417.5 萬 4/1 572 2億 5,083.1 萬 4/2 595 2億 2,649.5 萬 4/3 502 2億 3,544.7 萬 4/4 364 1億 8,553.7 萬 4/5 378 2億 5,797.9 萬 整周統計 3,390 15億 6,605 萬

「165打詐儀錶板」指出，本周台人遭詐騙財損為15億6,605萬元，受理數有3390件，仍以「假投資詐騙」549件居冠，財產損失7億7,619.7萬；第二、第三分別為「假交友（投資詐財）詐騙」168件，金額1億8,287.5萬、「假買家騙賣家詐騙」352件，金額為3,533.6萬。

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詐騙手法 受理數（件） 財損（元） 假投資詐騙 549 7億 7,619.7 萬 假交友(投資詐財)詐騙 168 1億 8,287.5 萬 假買家騙賣家詐騙 352 3,533.6 萬

另外，值得注意的是，整個3月詐騙案件受理數有1萬6,643件，財產損失金額為70億 9,123.7 萬元。詐騙手法前五名分別如下：

一、假投資詐騙，受理數2,689件，財損40億 1,394.1 萬元。

二、網路購物詐騙，受理數2,463件，財損9,652.1 萬元。

三、假買家騙賣家詐騙，受理數1,688件，財損2億 320.5 萬元。

四、假中獎通知詐騙，受理數1,054件，財損1億 843.3 萬元。

五、假交友（投資詐財）詐騙，受理數1,036件，財損10億 9,260.5 萬元。