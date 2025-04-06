台人一周被騙15億！「假投資詐騙」最多人上鉤　狂噴7億元

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計，3月30日至4月5日台人財產損失金額15億多元，受理件數有3390件，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，金額破7億元之多。另外，整個3月詐騙案件受理數有1萬6,643件，財產損失金額為70億 9,123.7 萬元。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|3/30
|406
|1億 559.6 萬
|3/31
|573
|2億 2,417.5 萬
|4/1
|572
|2億 5,083.1 萬
|4/2
|595
|2億 2,649.5 萬
|4/3
|502
|2億 3,544.7 萬
|4/4
|364
|1億 8,553.7 萬
|4/5
|378
|2億 5,797.9 萬
|整周統計
|3,390
|15億 6,605 萬
「165打詐儀錶板」指出，本周台人遭詐騙財損為15億6,605萬元，受理數有3390件，仍以「假投資詐騙」549件居冠，財產損失7億7,619.7萬；第二、第三分別為「假交友（投資詐財）詐騙」168件，金額1億8,287.5萬、「假買家騙賣家詐騙」352件，金額為3,533.6萬。
|詐騙手法
|受理數（件）
|財損（元）
|假投資詐騙
|549
|7億 7,619.7 萬
|假交友(投資詐財)詐騙
|168
|1億 8,287.5 萬
|假買家騙賣家詐騙
|352
|3,533.6 萬
另外，值得注意的是，整個3月詐騙案件受理數有1萬6,643件，財產損失金額為70億 9,123.7 萬元。詐騙手法前五名分別如下：
一、假投資詐騙，受理數2,689件，財損40億 1,394.1 萬元。
二、網路購物詐騙，受理數2,463件，財損9,652.1 萬元。
三、假買家騙賣家詐騙，受理數1,688件，財損2億 320.5 萬元。
四、假中獎通知詐騙，受理數1,054件，財損1億 843.3 萬元。
五、假交友（投資詐財）詐騙，受理數1,036件，財損10億 9,260.5 萬元。
讀者迴響