練習英文「717萬存款全沒了」　她無奈曝遭詐過程

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友使用語言交換APP想練習英文，沒想到竟然落入詐騙集團陷阱，最後手頭上的717萬元現金幾乎見底，對方得知她沒錢之後，立刻就把她封鎖了，無奈之下只好如實告知家人，並在家人的陪伴下前往警局報案。

▲女網友想練習英文，沒想到竟遇上詐騙，損失717萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名女網友想要增加外語對話能力，於是開始使用某語言交換APP，並找了一名標示在美國地區的男子尤爾格練習英文，起初雙方只是很單純在練習對話，後來隨著聊天次數增加，兩人變成朋友關係。

接著，尤爾格自稱在杜拜有工程專案，需要預付當地法院核准費用，無奈自己的帳戶暫時無法使用，因此想向女網友借錢。女網友認為這也是一種投資，前前後後一共匯出大約434萬元，期間尤爾格有返還160萬元，讓她誤以為尤爾格信用沒問題。

但是，尤爾格的帳戶問題仍然沒有解決，他又提議改用虛擬貨幣方式匯款。女網友沒有多想，便依照指示購買泰達幣（USDT）再轉到指定錢包地址，總計交易18次，金額多達443萬元，最後手頭的717萬元現金幾乎見底，她告知尤爾格無法再借錢了，結果竟然立刻遭到封鎖。

女網友這才驚覺受騙，趕緊將這件事情告訴家人，並在家人的陪伴下前往警局報案。警方提醒民眾，網路交友請小心謹慎，未曾見面就開口借貸鉅額款項，一定是詐騙，真正有緊急財務需求的人不會要求使用虛擬貨幣，若有任何疑問，可以撥打165尋求幫助。