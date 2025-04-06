「幫我女兒投票」是詐團盜帳號手法　警揭關建3步驟避免遭盜

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

近期詐團盜取民眾LINE帳號進行詐騙的案件頻傳，刑事局6日公布詐團盜取民眾帳號手法，呼籲民眾切莫上當！警方指出，常見幫忙寵物、子女才藝競賽網路票選，投票後誘騙民眾輸入「LINE帳號、密碼」及一次性「驗證碼」，詐團或有心人士經常藉此手法盜取民眾LINE帳號。

警方分析，詐團也可能透過假冒社群媒體如IG、FB、WhatsApp等邀請升級認證帳號的詐騙手法，民眾若依網頁提示完成認證完，社群帳號就會被盜走。

刑事局特別呼籲，社群媒體業者應盡管理的責任，除協助阻止客戶帳號遭盜用外，在發生帳號遭盜用時能及時取回，避免客戶帳號成為詐欺的跳板，業主切勿忽略客戶因帳號被盜造成損害。

刑事局近期聯繫LINE公司，已獲得善意回應，LINE公司將於近日改版，讓遭盜用客戶可以迅速取回帳號，刑事局建議民眾必須建立帳號資安觀念，包含：「勿隨意輸入社群帳號密碼」、「一次性防詐認證碼OTP提交前三思」、「把手機中的LINE APP升級到最新版本」。

警方並舉出受害案例，許小姐日前在Instagram收到好友私訊，對方給她「繪畫大公投」的網址，要求許女幫自己小孩畫作投票，許女因是好友私訊便不疑有他，於是依指示點擊網址，網站跳出需登入LINE進行投票，許女輸入LINE帳號、密碼及手機驗證碼後，就發現自己的LINE帳號遭盜用。

詐騙集團取得許女帳號後，假借許女名義向帳號內好友借錢，許女一氣之下匯款新台幣一元至詐團所提供帳戶，並向警方報案，藉此讓詐團人頭帳戶遭凍結。

警方指出，詐團盜用民眾社群帳號、除造成財損，更影響人際關係。警方提醒民眾、收到親友訊息借錢時，應直接以行動電話向本人求證，避免受騙、民眾若遇到有任何疑慮時，務必立即撥打165反詐騙專線或110向警方諮詢，避免財損遭詐。

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