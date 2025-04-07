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分手7天「目睹前女友上了國產車」賓士男崩潰猛撞　車頭全爛

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市岡山區信中街61巷6日下午1時許發生一起因感情糾紛引發的車禍事件。一名28歲的郭姓男子因與前女友歐陽姓女子分手僅一週，心生不滿，駕駛白色賓士車連續衝撞歐陽女所乘坐的白色國產轎車。事件導致白色轎車車頭凹陷變形，幸無人受傷。警方接獲報案後迅速到場，將涉案的郭男及白車駕駛劉男當場逮捕，並帶回派出所訊問後移送偵辦。

岡山警分局嘉興派出所於6日13時許接獲報案，報案稱在岡山區信中街61巷內發生行車糾紛。警方到場後，發現事件起因是28歲的郭男與28歲的歐陽女因感情糾紛發生口角。郭男見歐陽女坐上22歲劉姓男子的車，頓時情緒失控，駕駛賓士車猛撞劉男駕駛的白色轎車，並連續衝撞3次。

根據監視器影像顯示，郭男駕駛賓士車直衝歐陽女所乘坐的白車車頭，連續來回衝撞。劉男見狀不滿，下車後持刀揮舞，企圖反擊郭男。所幸在這次衝突中，無人受傷。

▲▼分手一週爆衝突！賓士男開車來回猛撞前女友轎車　。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼賓士男開車來回猛撞前女友坐的轎車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼分手一週爆衝突！賓士男開車來回猛撞前女友轎車　。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方接獲報案後迅速到場，強勢執法，將涉案的郭男與劉男當場壓制並逮捕。兩人被帶回派出所進行訊問，隨後依刑法公共危險罪、毀損罪、殺人未遂罪及恐嚇罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方表示，郭男和歐陽女分手約一週，當天郭男前往找歐陽女談判，見歐陽女坐上劉男的轎車後，情緒激動，駕車撞擊劉男的車。在巷弄內的撞擊聲響巨大，引起附近居民注意。警方火速到場後，壓制雙方氣焰，並將郭男與劉男帶回派出所。

此次事件中，雖然雙方情緒激動，但最終未造成任何人受傷。警方在訊問後，依公共危險罪、毀損罪、殺人未遂罪及恐嚇罪嫌，將兩人移送橋頭地方檢察署偵辦。

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