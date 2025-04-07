遭網紅Cheap質疑關說施壓　南市議員陳皇宇公布女大生車禍影片

記者林東良／台南報導

台南市議員陳皇宇針對網紅Cheap的發文，質疑他對台南市警一分局關說施壓害員警記申誡，7日上午在市議會開記者會，提出行車紀錄器影片做出回應，還原真相。

▲台南市議員陳皇宇公布行車記錄器影像，證明前方違停車輛與女大生車禍有關，主張員警不是車禍鑑定單位，為什麼不能讓當事人補述意見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳皇宇7日上午在市議會開記者會，提出行車紀錄器影片做出回應，並還原事件真相。

陳皇宇議員表示，3月初接獲民眾詢問，發生車禍事故後，已做過筆錄，後續回家檢視機車行車紀錄器，有拍到當時的事故經過，故跟承辦員警申請說要補充筆錄內容，並附上行車紀錄器影片，但該名承辦員警多次拒絕，所以他才跟一分局詢問，民眾是否可以補充筆錄內容並請分局協助。

陳皇宇強調整起事件，主要是希望第一分局的承辦員警重視民眾的權益，當事人只是想要維護自身的權益，並希望將行車紀錄器的內容列入筆錄中，整起車禍事故的肇責，當事人已申請車輛行車事故鑑定會去判定，該由當事人負責的部分，他們絕不會逃避，並非網路上所言「撞到名車賠不起，找無辜車主一起賠錢」。

第一分局分局長章振國表示，分局絕對支持基層員警公事公辦；但本案原由是當事人女大生依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應該製作筆錄，這是她的權益，員警二度拒絕並使用不適當言詞，因此督察組才會記申誡。

陳皇宇說只是為民眾爭取原本的權益，才會跟第一分局進行瞭解，但承辦員警卻多次拒絕，並用不適當的言語回覆當事人，已造成當事人身心壓力，陳皇宇強調尊重警方的行政流程，若有行政違失情事亦不寬貸，一切依法行事。

據了解，時常關注國內交通議題的網路名人Cheap，6日在臉書發文爆料，台南市警一分局一名員警，因拒絕將一名18歲女大生車禍案中「無辜車輛」列入筆錄，遭台南市議員陳皇宇關說施壓，最終該員警被記申誡處分，讓他開酸「台南第一分局又被關說了」。對此，陳皇宇和台南第一分局也出面澄清了。

根據Cheap說法，這起車禍發生在2月22日，一名女大生騎機車行經台南市東區崇善路的機慢車道時，因前方有車輛要進入驗車廠，她左切閃避未注意後方來車，與BMW轎車擦撞。事後女大生檢視行車紀錄器，認為前方停車導致事故，要求警方將該車列入筆錄，但承辦員警調閱監視器後認定該車無涉事故，因此兩度拒絕女方及其家屬的請求。為此，女大生家屬找上議員陳皇宇關說，一分局長在議員施壓後，要求員警「配合」，但員警仍拒絕，最終遭記申誡處分。

Cheap痛批，一個依法辦事的人，最後被犧牲，只因為有人想要特權、有人想要選票，「如果每一次都選擇沈默，那麼下次被踐踏的，可能就是你、是我，是每一個想要做對的事的人。」

針對Cheap說法，陳皇宇否認關說施壓，並主張「員警不是車禍鑑定單位，為什麼不能讓當事人補述意見？」；第一分局長章振國強調，議員確實有來了解案情，但從頭到尾未與該名員警有接觸，否認施壓情節。第一分局督察組則說明，該員警遭申誡處分主要原因包括其服務態度不佳，並於3月製作第二次筆錄時，對女大生及其父親言詞不當，提及「找議員來施壓我就要聽嗎」等語，損害警譽，另也違反受理案件應受理民眾補充意見之規定。