與閻王搶人！男打羽球休息時突倒地　失去心跳驚險救命過程曝

▲長治消防分隊員救回男子一命 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子與友人到羽球館打羽球後突然倒地，友人見狀立即撥打119求助；屏東縣政府消防局獲報派遣長治分隊救護車接獲線上派遣後由隊員邱政儒、陳祈樺趕赴現場，發現患者已失去生命徵象，立即展開急救處置，並施行心肺復甦術（CPR）與電擊除顫後成功恢復患者心跳，最終在救護車上恢復意識，救回一命。

消防局指出，3月27日晚間20時消防局119接獲報案，某羽球館內一名男性患者於運動後突然倒地；據悉，該名患者與友人相約打羽毛球，運動後於場邊休息時，突然無預警倒地，呈現無意識且呼吸若有似無的狀態。

在場友人發現後立即報案求援，並於現場進行CPR。這時長治分隊救護車正在結束上一趟救護的返隊途中，接獲報案後立即馳赴現場，到場後整裝期間詢問現場人員，判定極有可能為OHCA患者，隨即呼喊現場人員持續不中斷CPR。

救護人員接觸患者後，經評估患者呈瀕死式呼吸、摸不到頸動脈博，即刻接手CPR並以AED(Zoll X Series)進行分析發現患者呈現致命性心律—心室顫動（VF），隨即進行第一次電擊，隨後持續高品質CPR，患者成功恢復心跳，於現場考量患者仍呈缺氧發紺的狀態，使用袋瓣罩甦醒球給予正壓給氧，待狀況穩定後改為非再吸入型面罩，後送至屏東基督教醫院。

轉送救護車過程中，救護人員實施12導程心電圖監測，並回傳醫院端協助找出造成患者OHCA的原因，此時患者也逐漸恢復意識，並能夠簡單回應救護人員。隨後，患者被送往醫院接受進一步治療，並於兩天後在醫療團隊的悉心照護下康復出院。

消防局說，這次成功救援案例，再次證明生命之鏈六環缺一不可及消防人員專業且迅速的應變能力，在分秒必爭的緊急時刻發揮關鍵作用，成功挽救了一條寶貴生命。

消防局呼籲突發性心因性猝死事件來得又快又突然，若能在黃金四分鐘內進行即時CPR與電擊除顫，將大幅提高存活率並降低腦部損傷的程度，民眾可學習基本CPR技巧與AED操作，讓更多人具備急救能力，以應對突發狀況，共同守護生命安全；在遇到類似緊急狀況，應立即撥打119，並在救護人員抵達前聽從線上指導員的指示協助施行CPR及AED施救，以爭取寶貴的救命時間。