好心人求助「有人虐狗」！2狗屁屁黏一起 　網友笑了：別管閒事

▲彰化市2狗屁屁相黏。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名彰化市民在永樂街目擊兩隻狗狗背對背、臀部緊密相連的奇特景象，誤以為遭人虐待，心急之下將照片及影片PO上網路求助，「有2隻狗狗被人用什麼東西黏著在一起，希望有愛心人士能夠幫忙」，引發上千名網友熱烈討論，「狗狗正在交配啦」，還有人開玩笑地說「別多管閒事」。

該名民眾表示，他當時看到一隻黃狗和一隻黑狗緊密相連，無法正常行走，黃狗往前走，黑狗就被拖著走；反之亦然。由於時間緊迫，他未能仔細觀察，便誤以為狗狗遭到不人道對待，因此在網路發文尋求協助，希望有愛心人士能將牠們「分開」。

貼文一出，立刻引來眾多網友關注，留言內容五花八門，有人關切狗狗安危，有人質疑發文者是否認真的，甚至有人開玩笑地說「勸你別多管閒事」。不少網友幽默地表示狗狗正在「舒服」、「感情交流中，請勿打擾」，更有網友直言「狗狗正在甜蜜的連結中」。

部分網友分享自身經驗，表示曾有過類似的誤會，以為狗狗「卡住」而尋求協助，事後才發現是誤會一場。許多網友也藉此機會科普狗狗交配的知識，指出雖然一般狗狗交配多以騎乘式進行，但公狗陰莖勃起後，也可能與母狗臀部緊密相連，形成背對背的狀態，這種情況會持續一段時間，之後會自行分離，並無需人工干預。

更有網友指出，強行將交配中的狗狗分開，可能會造成狗狗受傷，呼籲民眾遇到類似情況應保持冷靜觀察，勿輕易干涉。