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媽祖來了！比去年提早40分進彰化...王惠美、顏清標扶轎

記者唐詠絮／彰化報導

年度宗教盛事，為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，比去年提早40分鐘，5日下午4點50分鑾轎經由台一線大度橋頭進入彰化，沿途滿滿跟隨信眾，由彰化縣長王惠美等人接駕，聖駕由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，王縣長祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安、百業興旺。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今日下午4點50分進入彰化。（圖／縣府提供）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今日下午4點50分進入彰化。（圖／縣府提供，以下同）

王縣長表示，媽祖是非常的慈悲，大甲媽為期9天8夜，她昨天一早就先到大甲跟媽祖上香禀報，希望媽祖來到彰化，能夠賜福彰化給每一位鄉親。所謂心誠則靈，相信媽祖會賜福給彰化所有的鄉親，都平安順利。而顏清標則表示，大家都很熱情，大家平安高興就好。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今日下午4點50分進入彰化。（圖／縣府提供）

王惠美指出，至於近日美國將徵收32%的關稅，彰化縣傳產相對比較嚴重，希望媽祖能夠賜福給所有的產業，讓所有的鄉親能夠平平安安、順順利利度過這個難關。

縣府提醒民眾，大甲媽遶境進香活動，是世界上三大宗教盛事，每年都會行經彰化，彰化縣民都非常熱情並虔誠參拜，縣府呼籲民眾儘量不放鞭炮，使用環保鞭炮音效省錢又環保，並鼓勵參與媽祖遶境的信眾除了「瘋媽祖」之外，也要來「瘋資源回收」、「瘋垃圾減量」，落實資源回收、垃圾減量及生熟廚餘分類工作。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今日下午4點50分進入彰化。（圖／縣府提供）

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香回鑾，沿台1線經過北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，預估4月11日(五)深夜駐駕彰化市永樂街天后宮，預訂4月12日(六)起駕返回大甲鎮瀾宮安座，起駕及回鑾活動進行中，將湧入大批人潮與車潮，估計約有數十萬信眾參加。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今日下午4點50分進入彰化。（圖／縣府提供）

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