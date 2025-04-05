32%衝擊！傳企業被美方通知「休息6個月」　王惠美盼中央伸援手

記者唐詠絮／彰化報導

美國政府宣布對台灣課徵32%關稅，比南韓的25%、日本的25%還高，彰化縣是中小企業原鄉，更是傳統產業大縣，出口比重高、面對突如其來的關稅震撼彈，許多企業主「急得像熱鍋上的螞蟻」，甚至有企業已經收到美方通知要休息6個月。對此，縣長王惠美呼籲中央要積極協助地方產業，縣府後續會再做相關處理。

▲彰化縣長王惠美說明產業困境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美指出，現在看中央的應變方式，縣府也在跟業界保持聯繫，想辦法想辦法做處置，其中有訪問到一個企業，出口到美國給通用汽車等等，美國方面跟他說「要休息6個月」，等6個月後再視情況應變，但該間企業這6個月沒有訂單還得維持員工的開銷、對產業面臨極大的衝擊。

據傳，鹿港頂番婆水五金產業也有業者已做好停工20%的準備，王惠美強調，這幾天也在等經濟部的因應，政府也在收集地方的產業狀況再做最好的協助，目前以經濟部為主，後續會再做相關處理。

經綠處表示，美國總統川普宣布對各國實施對等關稅措施，加稅幅度遠超過市場預期，預期對以出口導向的台灣經濟帶來巨大衝擊，彰化縣以傳統的中小企業為主，且以外銷為主，在這波關稅戰中，首當其衝，成為最大受害者，彰化縣政府也會持續關注情勢發展，協助業者渡過這波關稅戰的難關。