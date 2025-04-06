炮友轉正「婚後2原因」性無感！人妻崩潰求救：看A片都沒感覺了

▲人妻婚後對性事無感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

夫妻間如果性生活不美滿，也會影響到彼此的感情，一名女網友表示，和老公從炮友關係轉變成夫妻，不過結婚之後，婆媳問題和生活中的瑣事，導致正處於「狼虎之年」的她，對性生活完全無感，就連看片片也激不起慾望，「該繼續下去，還是勉強自己，假裝開心配合老公呢？」貼文掀起熱論。

人妻在Dcard發文，跟老公從炮友轉為夫妻，曾經翻雲覆雨轟轟烈烈難以自拔，婚後卻對性完全無感，她提到，婆媳之間的摩擦是主要原因之一，雖然夫妻倆沒有與婆婆同住，但住在婆婆名下的房子，讓她感到不自在，提議搬出去租屋，老公卻認為這是多餘的開銷，「如果我堅持，我要自己付全額租金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，生活上的各種瑣事也讓她對性失去渴望，正常情況下，步入30歲的女性，是對性事充滿熱情的時候，但她卻一點興致都沒有，「看A片都沒感覺，好像很不健康」。老公似乎也察覺到她的變化，但沒有強迫她，而是選擇自行解決，「我們彼此身心靈都沒有出軌。到底該這樣繼續下去，還是勉強自己假裝開心配合老公呢？」

貼文曝光，有過來人留言，「真的會耶，我曾經有蠻久很排斥跟老公做愛，雖然會配合，可是內心都想快點結束，當然也會有拒絕的時候，可是這幾年又變得很契合」、「都是一陣一陣的，我30出頭那幾年也很沒fu，但到30後半又突然性慾變很強」、「結婚前，幾乎每晚都來個2-3次，但後來我離職待在家，每天就是自己一個人等他下班，心情真的很鬱悶，感覺自己沒有生活重心，決定出去重新工作，把生活的主軸放回自己身上，沒想到開始覺得老公又變香了」。

有網友建議，「去諮商吧，先確認自己想要什麼，先知道自己想要什麼」、「可以找心理諮商師談談，之前完全沒慾望的時候是有點憂鬱症情況」、「夫妻問題跟婆媳問題，最常見了，要先跟自己的丈夫好好溝通，說出彼此的看法跟想法，並且達成共識」。

►豆漿店醬油泡蟑螂 店家不換新「難免會有」！下位客人繼續用

►素質差？飛日本追櫻花「見台灣人3舉動」超傻眼：穿飯店拖鞋買水果