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女優誓言婚前「激戰1000男」！男友愛情長跑10年　仍大方力挺

▲▼ 女優誓言1年睡滿1000男！男友力挺。（圖／Instagram）

▲安妮表示，將在2025年內與1000名男性發生性關係。（圖／Instagram）

記者王佩翊／編譯

28歲的OnlyFans網紅安妮·奈特（Annie Knight）有「澳洲性生活最活躍的女性」之稱，她與交往10年的男友雖然歷經多次分分合合，但近日成功訂婚。儘管如此，她仍誓言，自己不會改變生活方式，在婚前依舊會繼續與數百名男子發生性關係，達成她的2025年千人斬計畫。不過她也強調，雖然她會與1000名男子上床，但是未婚夫會對她保持忠誠，不與其他女性發生性關係。

根據《每日郵報》報導，安妮24日和交往多年的男友詹姆斯·布雷肖（James Brayshaw）在比佛利山莊訂婚。值得注意的是，安妮與男友愛情長跑多年，但她仍在2024年與600名男人發生性關係，更發下宏願，要在2025年內睡到1000個男人。

▲▼ 女優誓言1年睡滿1000男！男友力挺。（圖／Instagram）

▲安妮宣布與男友訂婚。（圖／Instagram）

安妮強調，儘管她跟男友已經訂婚，但是這段關係並不會改變她的計畫，在她正式結婚前，仍會繼續與數百名男子發生關係，完成自己的目標。

安妮強調，未婚夫對她絕對忠誠，且只有她一個性伴侶，不能與其他女性發生關係，儘管她自己會與上百人上床。讓人意外的是，安妮的未婚夫不但沒有因此吃醋，反而支持她的工作。

安妮表示，每次結束OnlyFans的拍攝工作回到家後，男友都會關心她的拍攝進度。她說，「他會問我今天拍了幾支影片、感覺如何、滿不滿意。」

安妮指出，這段感情能夠維持的關鍵就在於「誠實與溝通」，只要彼此坦誠，她的未婚夫就不會感到嫉妒或不安。

雖然這段開放式關係對許多人來說相當特別，但安妮認為，這只是工作的一部分。兩人的婚期雖未定，但他們已經計畫在澳洲黃金海岸定居。

安妮計畫在2025年底前達成與1000名男性發生性關係的目標，其中包含「奪走500名處男的第一次」。她甚至在社群媒體上開放網友申請，讓粉絲報名參加。

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