自慰能「增進性生活表現」！泌尿醫打破4大迷思

▲許多男性害怕自慰會傷身，泌尿科醫師朱信誠對此打破4點迷思。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者柯振中／綜合報導

絕大多數人會有生理需求，但不少男性害怕DIY會傷身。對此，泌尿科醫師朱信誠發文，針對自慰的4種迷思一一解釋，指稱自慰是相當正常的生理現象，只要掌握健康的方式，就能成為生活中的正向力量。

朱信誠近日在臉書上表示，有許多人抱持著「自慰會傷害身體健康」的想法，但適度自慰其實是健康的表現，不僅無害，還能幫助紓解壓力、改善睡眠，甚至提升性滿足感。然而，他強調，「適度」因人而異，若發現自慰導致疲倦、分心或影響生活，應調整頻率，讓身體適當休息。

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接著，朱信誠針對「自慰會導致性功能障礙」的誤解進行澄清。他指出，這種說法是無稽之談。研究顯示，自慰反而能幫助男性熟悉自己的身體反應，進一步增進性生活的表現。不過，若過度頻繁，可能會影響性敏感度，但這並非性功能障礙，只需適當調整即可。

▼朱信誠解釋，自慰反而能幫助男性熟悉身體的反應，進一步增進性生活的表現。（示意圖／記者陳俊宏攝）



此外，朱信誠也針對「自慰會讓性生活變差」的迷思做出說明。他表示，適度自慰有助於釋放壓力，甚至在某些情況下能改善早洩。然而，過於頻繁可能導致性行為時出現遲射或敏感度下降等問題，這時需要重新檢視生活習慣。

最後，朱信誠強調，「自慰毫無益處」的說法是錯誤的。他表示，適度自慰能降低前列腺疾病的風險，有效緩解緊張與壓力，同時也是了解自己身體的方式，有助於建立健康的性觀念。

朱信誠建議，保持適度、避免過度沉迷，養成良好的生活習慣，如規律運動、正常作息和均衡飲食，讓身體更有活力才是重點。若遇到困擾，應尋求專業醫師的協助，及時解決問題，才能更安心。朱信誠最後提醒，自慰是再正常不過的生理現象，不需過度擔憂，只要掌握健康的方式，就能讓這種行為成為生活中的正向力量。