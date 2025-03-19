30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害提早打烊：年輕人佔比更多

▲泌尿科醫師陳忠佐表示，吸菸酗酒、長期熬夜及缺乏運動等壞習慣，會讓男性戰力低落。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

性生活對於多數人而言相當重要。不過，泌尿科醫師陳忠佐透露，約有30％的男性有早洩的困擾，且年輕族群所佔的比例比中老年男性更高，而除了肥胖、攝護腺疾病及心理因素外，還有3種習慣會影響表現，若真的受到困擾，可以透過泌尿科的協助，更快速判斷早洩的原因。

泌尿科醫師陳忠佐在臉書上分享，許多男性面臨「射精過早」的困擾。該問題除了肥胖、攝護腺疾病或心理因素外，還有一些日常習慣也會影響男性的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳忠佐指出，第一種壞習慣是抽菸及酗酒。長期抽菸和酗酒，是影響男性性功能的重要因素。酗酒會導致慢性肝中毒，進而影響肝臟分解激素的能力，使血液中的雌激素升高、雄激素下降，長期下來可能導致性慾降低及勃起功能變差。而菸草中的尼古丁則會抑制睪固酮分泌，進而影響「戰鬥力」和生育能力。

至於第二種壞習慣，陳忠佐表示，長期熬夜也是造成早洩的原因之一。熬夜會導致睪固酮分泌降低、內分泌失調，進而影響性慾及勃起功能，甚至讓體力下降，建議每天至少要有7小時的睡眠，才能保持最佳狀態。

▲泌尿科醫師陳忠佐表示，吸菸酗酒、長期熬夜及缺乏運動等壞習慣，會讓男性戰力低落。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



陳忠佐還說，缺乏運動也是一個重要因素。運動能提升血液循環、促進睪固酮分泌，不僅讓身材更精實，也可以提升持久力。男性最好能夠改掉這些壞習慣，以維持最佳的狀態和戰鬥力。

陳忠佐指稱，早洩並非疾病，實際上在遠古時代是具有生存優勢的行為。性交越快，越能快速繁衍後代，減少在性交時被其他動物獵食的機會。然而，隨著演化至今，早洩反而成為男性難以啟齒的困擾。

陳忠佐提及，根據統計數據，約有30％的男性有早洩困擾，其中20至30歲的年輕族群所佔的比例，甚至比中老年男性高，這其實是一個相當常見的問題。現代人壓力大，休息和運動量不足，有時也涉及心理因素，例如對伴侶在性事配合度上有壓力，或太過在意性表現，都是可能造成早洩的因素。

最後，陳忠佐給出建議，除了積極改善生活習慣、訓練射精時間以外，也能透過泌尿科的協助，更快速判斷早洩的原因，改善表現、增強自信。