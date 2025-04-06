新北議員點將！這2區缺額多位挑戰者搶進　侯家軍李利貞傳備戰板橋

▲新北市新聞局長李利貞。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲、袁茵、陶本和／新北報導

距離2026年地方選舉還有1年多的時間，不過各地尋求連任的現任議員及有意挑戰的新面孔，已經開始積極布局。以新北市為例，因人口持續成長，市議員總席次預計將由現行的66席增加至68席。其中，原屬汐止、板橋選區的廖先翔、葉元之拚上立委，各方挑戰者都想搶進；據悉，國民黨在板橋，有可能由侯家軍、新北市新聞局長李利貞出征，汐金萬則可能由國民黨前發言人蕭敬嚴，或是桃園市長張善政競選時期發言人何元楷出戰。

新北市人口近年持續增長，依目前趨勢，席次會朝增至68席規畫，不過實際席次，會以選前6個月，也就是2026年5月最終人口數最後確認。

其中，汐止、板橋區因為廖先翔及葉元之今年選上立委，留下空缺，成為兵家必爭之地。據悉，汐金萬被點名包括國民黨前發言人蕭敬嚴，蕭敬嚴在當地經營多年，地方人士也對他有一定的熟悉，桃園市長張善政競選發言人何元楷也被點名，何日前雖在北市府服務，但在汐止成長及居住，也不排斥出戰。

新北第5選區板橋為都會選區，國民黨有多位女將被點名，包含國民黨發言人楊智伃及李明璇，市府新聞局長李利貞也被認為可循「侯家軍」模式參戰，但也因板橋屬都會特性，不排除會出現「刺客」級別的參選者。

國民黨在其他選區也有不少潛在戰將。第一選區部分，傳出侯家軍陳柏翰已積極在地方跑行程，備戰意味濃厚；第四選區則由現任議員蔡明堂規劃交棒給兒子蔡政呈，蔡政呈近期已頻頻出席地方活動，顯示參選態勢明確。

民眾黨方面，目前在新北僅有第三選區（新莊）市議員陳世軒。但作為黃國昌的責任區之一，黃已於2月16日親赴新北黨部主持座談，並強調2026年民眾黨「一定要在新北成立黨團」。他點名第四選區（三重蘆洲）、第五選區（板橋）與第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）「不該一席都沒有」。

第四選區部分，過去曾代表民眾黨參選金門縣議員、被稱為「金門曉姐姐」的周曉芸，已辭去民眾黨組織部副主任職務，轉往黃國昌辦公室，積極耕耘三蘆地區，準備投入2026選戰。不過，該區2024年曾由李有宜代表民眾黨參選立委，若未來選區重疊，黨內將進行初選整合。

至於黃國昌的故鄉汐止，辦公室核心成員陳語倢近期也積極經營地方，開設臉書粉專，並參與各項活動，包括汐東線動土典禮等，也與黃國昌一同出席，展現接棒廖先翔所留下議員席次的意圖。

民進黨部分，「世代交棒」成為2026選戰主軸，現任議員李余典有意交棒給女兒李旻蔚；陳永福也有意交棒給兒子陳韋任，地方人士指出，早在民進黨去年徵召曾柏瑜投入新店立委選戰時，便已看到陳韋任勤跑地方；此外，前議員賴秋媚的女兒戴翎育也有意參戰五股、泰山、林口選區，傳出可能「代母出征」。

