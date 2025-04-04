　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（4日）早上8時許，一輛公車沿著僑中二街行駛時，擦撞停放在路邊停車格內10輛機車，司機雖然立即下車查看，卻未報警通知車主，而是把機車扶正後，直接開著公車落跑，待車主回來牽車時，才發現機車遭到擦撞。目前客運公司已派人前往處理，警方待受損車主前來報案，以釐清事故發生原因。

據了解，臺北客運264線公車駕駛周男，今天沿著上班路線載客，途中行經新北市板橋區僑中二街時，因未保持行車安全間隔，不慎擦撞右側停車格內所停放10輛機車，周男發現後，立即下車查看，但目測未發現損傷，並且車上仍載有乘客，將撞倒的機車扶正後，竟離開現場繼續載客。

▲周男駕駛公車不慎擦撞路旁10輛機車，將車扶正後離開繼續載客。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男駕駛公車不慎擦撞路旁10輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

車主返回牽車時發現，立即向客運公司反映；目前客運公司已派人與受損車主協調，並表示有損失將全部負責賠償，後續將針對駕駛當下為報警核備，將加強駕駛長教育訓練，避免有類似事件再次發生，同時也向相關機車車主表達歉意。

板橋警方表示，目前已陸續接獲報案，並依法受理處置，呼籲民眾發生車禍事故時，應立即報案通知警方到場釐清處理，切勿自行離開現場；同時民眾如發現車輛遭毀損，也得通知警方協助，避免自身權益受損。

▲周男駕駛公車不慎擦撞路旁10輛機車，將車扶正後離開繼續載客。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男目測車輛無損壞，未立即報案自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽今晚起駕！預估60萬人陪走　鎮瀾宮人潮縮時畫面曝
圖／12綠委罷免門檻一次看
古林睿煬狂飆8K最快154！　球迷嗨喊：完美三振機器
機率不到1%！　罕見大翅鯨出沒花蓮外海
圖／35藍委罷免門檻一次看
川普揮刀戰術　台灣找誰去談判？網推2人
葉欣眉罹直腸罹類癌　醫示警「10症狀」：3器官都可能發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭綠博遊園小火車翻覆！夫妻遭壓現場畫面曝　1命危1手部骨折

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

桃園3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

南三段又山難！女高山症苦撑2天　直升機成功救援畫面曝光

車藏「100包果汁」　駕駛自曝真相下場要關3個月

男下車沒鎖門！送雞蛋到早餐店「5萬不見了」　警全力追緝

監獄管理員淪吸金總裁傳令兵　收高檔手機...還指示幹部開公司

志工2年中獎4045張領101萬...竟是暗槓愛心發票　這下慘了

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

宜蘭綠博遊園小火車翻覆！夫妻遭壓現場畫面曝　1命危1手部骨折

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

桃園3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

南三段又山難！女高山症苦撑2天　直升機成功救援畫面曝光

車藏「100包果汁」　駕駛自曝真相下場要關3個月

男下車沒鎖門！送雞蛋到早餐店「5萬不見了」　警全力追緝

監獄管理員淪吸金總裁傳令兵　收高檔手機...還指示幹部開公司

志工2年中獎4045張領101萬...竟是暗槓愛心發票　這下慘了

宜蘭綠博遊園小火車翻覆！夫妻遭壓現場畫面曝　1命危1手部骨折

美國安局長遭拔官、副手被調職　川普開除多名國安官員

大甲媽今晚起駕！預估60萬人陪走　鎮瀾宮人潮縮時畫面曝

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

肌肉萎縮嚴重！　他陪大甲媽遶境「第3年竟好了」

出清波音787-8　南方航空一口氣掛牌轉讓10架！

趙露思夢幻新髮色「撞樹」美成仙！粉紅挑染超顯白　怕漂先改變妝容

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

田亞霍「辦告別式」現場曝光！　1畫面超荒唐…全場看傻眼

春日走讀遊山上　台南水道博物館集章樂趣賞人文

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

社會熱門新聞

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

六福村「89猴」IG嗆警：挑戰公權力　影片最後3秒求饒

快訊／台中行人遭轎車撞噴！頭部受創　送醫搶救不治

六福村「89猴」出沒！　停車場飆車甩尾嗆警

國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照一票車主嗨翻

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

高雄楠梓街頭鬥毆　球棒惡煞路口猛砸

人妻整骨出軌　他辯：老公同意各自玩

六福村「89猴」自稱國軍小哥哥！　起底曾參加拳霸

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

柯文哲出院　坐輪椅現身畫面曝

摸彩他中了頭獎背不出電話號碼被取消

3歲童遭背刺　母：想保護飲料店阿姨

更多熱門

相關新聞

台南恐怖公車闖紅燈　司機下場超慘

台南恐怖公車闖紅燈　司機下場超慘

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，台南市警歸仁分局、交通局表示，將依道安條例、公路法，各罰至少3600、9000元罰金，可說是得不償失。

即／林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

即／林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

三太子被偷　惡劣賊脫祂衣服變賣

三太子被偷　惡劣賊脫祂衣服變賣

送愛心便當遭新北里民嫌寒酸　業者不敢回擊

送愛心便當遭新北里民嫌寒酸　業者不敢回擊

高雄楠梓2天3車禍！車禍變多原因曝　

高雄楠梓2天3車禍！車禍變多原因曝　

關鍵字：

板橋公車車距

讀者迴響

熱門新聞

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

六福村未成年受困　運將還原現場

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面