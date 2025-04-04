公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（4日）早上8時許，一輛公車沿著僑中二街行駛時，擦撞停放在路邊停車格內10輛機車，司機雖然立即下車查看，卻未報警通知車主，而是把機車扶正後，直接開著公車落跑，待車主回來牽車時，才發現機車遭到擦撞。目前客運公司已派人前往處理，警方待受損車主前來報案，以釐清事故發生原因。

據了解，臺北客運264線公車駕駛周男，今天沿著上班路線載客，途中行經新北市板橋區僑中二街時，因未保持行車安全間隔，不慎擦撞右側停車格內所停放10輛機車，周男發現後，立即下車查看，但目測未發現損傷，並且車上仍載有乘客，將撞倒的機車扶正後，竟離開現場繼續載客。

▲周男駕駛公車不慎擦撞路旁10輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

車主返回牽車時發現，立即向客運公司反映；目前客運公司已派人與受損車主協調，並表示有損失將全部負責賠償，後續將針對駕駛當下為報警核備，將加強駕駛長教育訓練，避免有類似事件再次發生，同時也向相關機車車主表達歉意。

板橋警方表示，目前已陸續接獲報案，並依法受理處置，呼籲民眾發生車禍事故時，應立即報案通知警方到場釐清處理，切勿自行離開現場；同時民眾如發現車輛遭毀損，也得通知警方協助，避免自身權益受損。

▲周男目測車輛無損壞，未立即報案自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）