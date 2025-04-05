氣炸鍋別碰這1物　專家示警：易引發火災

▲專家建議氣炸鍋不要用來烹煮爆米花。（圖／AI生成）



記者楊庭蒝／綜合報導

氣炸鍋因其便利快速的特點，成為許多家庭廚房中的熱門工具。無論是雞肉、魚類還是蔬菜，只要放入氣炸鍋設定好時間，就能輕鬆完成料理。然而，專家近日提醒，氣炸鍋並非萬能，某些食物並不適合用它來處理，尤其是爆米花，可能帶來安全隱患。

根據紐約郵報報導，專家指出，市面上大多數氣炸鍋的最高溫度無法達到爆米花爆開所需的高溫。如果嘗試用氣炸鍋製作爆米花，未爆開的爆米花粒可能卡在加熱元件中，導致電器短路，甚至引發火災風險。食品健康記者佛瑞爾（Grace Forell）在BBC採訪中也表示：「氣炸鍋的設計並不適合處理爆米花，想在家享受電影時光，還是老老實實用微波爐或爐具吧。」

許多網友也分享了自己的經驗教訓。一名網友表示：「我在氣炸鍋裡試了好幾次，幾乎都失敗，最後還是得靠微波爐救場。」他還提供了一個小訣竅：在微波爐中將爆米花袋旁放一杯水，雖然加熱時間稍長，但能避免焦糊，做出蓬鬆可口的爆米花。

除了爆米花，專家還提到其他不適合氣炸鍋的食材。主廚兼作家奧圖爾（Poppy O'Toole）指出，像是麵糊類食物需要油炸的接觸熱量才能成型，若用氣炸鍋處理，結果往往是一團黏糊糊的失敗品。她補充說：「氣炸鍋的熱風循環無法取代油炸效果，像帶骨肉類、穀物或起司類食物也都不建議使用。」

專家建議，若想安全又美味地享用爆米花，傳統方法仍是最佳選擇，例如使用微波爐或在爐具上爆炒。氣炸鍋雖好，但挑選合適的食材才能發揮它的最大優勢，避免不必要的麻煩與風險。

