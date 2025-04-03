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屏東10大超速熱點曝光　警方提醒清明連假謹慎開車

▲清明連假，警方提醒開車出遊，遵守行車時限保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明連假，警方提醒開車出遊，遵守行車時限保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊調閱今年1至3月縣內10大超速違規取締熱點，包括長治鄉台24線、屏東市屏17線、新園鄉河堤一街等路段。依《道路交通管理處罰條例》，超速最高可罰3萬6千元，嚴重者更可能吊扣牌照6個月。今(3)日起是清明4天連假，警方提醒民眾開車出遊，為了安全與荷包，請遵守速限，減速慢行，快樂出門平安回家。

▲清明連假，警方提醒開車出遊，遵守行車時限保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

交通隊調閱縣內今（114）年1至3月10大取締超速違規取締路段及取締件數：

地點 件數
長治鄉台24線13.3公里 1878件
屏東市屏17線10公里 1432件
屏187線33.229公里處南往北方向 1339件
新園鄉河堤一街0.538公里處北往南 1196件
內埔鄉187線黎東路653巷口 1147件
新園鄉河堤一街 1079件
潮州鎮189線22.68公里處 942件
台9線444.1公里處北向車道 831件
189線16.62公里處萬丹國中前 799件
屏東市民生路與瑞民路口 648件

交通隊指出，依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定，汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第1項第2款情形外，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰；嚴重超速40公里以上者，依同條例第43條規定，處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛並吊扣該汽車牌照6個月。

警察局呼籲所有汽、機車用路人，為確保自身及他人行車安全，行車應注意道路規定速限並減速慢行，切勿嚴重超速行駛。

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