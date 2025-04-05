行動不便9旬老婦徘徊街頭　暖警助返家

▲行動不便9旬老婦徘徊街頭，警方平安送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名年逾九旬的行動不便老婦人日前獨自在台東市街頭徘徊，神情疲憊、步履蹣跚，情況令人憂心。幸有熱心民眾即時通報警方，台東縣警察局台東分局永樂派出所員警迅速趕抵現場，協助將她安全護送返家，順利與家屬團聚，展現警方對長者照護的溫暖與關懷。

這起事件發生於下午2時許，民眾發現一名高齡婦人拄著拐杖，獨自在正氣北路與大業路口附近緩慢行走，行動明顯不便，疑似走失。考量到老婦可能因體力不支而發生跌倒風險，民眾立即撥打110報案請求協助。

接獲通報後，永樂派出所員警林曉君與實務訓練生許右陵迅速趕抵現場。兩人發現這名吳姓老婦神色疲憊，對環境顯得有些迷惘，行走時顯得吃力，便立即上前攙扶，將她帶回派出所安置休息。

在派出所內，警方提供飲水與簡便點心，並試圖與吳婦對話以查明其身份與住處。最終透過資料比對與聯繫，成功聯絡上家屬。不久後，吳婦的家人趕到派出所，神情焦急但也對警方表達感謝，表示老婦患有輕微失智症，家人一時未察覺她外出，所幸警方即時介入，才避免意外發生。

台東分局表示，隨著高齡化社會來臨，類似長者走失或迷途的情況日益增加，警方在日常勤務中也更加重視對弱勢群體的主動關懷。此次事件不僅是警民合作的良好範例，也彰顯社區警政的實質成效。

警方呼籲，家屬可協助高齡長者配戴附有姓名與聯絡方式的配件，例如防走失手鍊，或可考慮縫製聯絡資料於衣物內側，提升辨識與聯繫效率。同時，民眾亦可至警察機關偵查隊申請指紋建檔，作為走失時的辨識依據。此外，社會處亦提供免費申請「防走失愛心手鍊」的服務，有助減少長者走失帶來的風險與焦慮。

警方也再次提醒社區民眾，應多加留意家中高齡或記憶力退化的成員，並鼓勵鄰里共同照顧社區內的獨居長輩，共同營造更安全、友善的生活環境。