車放停車場竟被開單　台中警秀照片打臉：車尾已在人行道上

▲網友不滿，將停在停車場車格竟遭舉發違規，對此，台中市警方說話了 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

一名網友日前開車前往台中市北屯區某餐廳用餐，將車子停在餐廳的特約停車場，沒想到竟被警察開單，理由是警方已告知業者「不能這樣畫停車格，駕駛的車尾已經在人行道上，所以算違規」。文章公開之後掀起網友兩派意見熱議。對此，警方也作出回應。

台中市警局第五分局指出，清明連假4月3日12時30分，警方接獲110報案，在軍福路16路、17路有違規停車，員警到場發現，違規車輛的車身已占用人行道，依違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，在禁止臨時停車處所停車，處新台幣600到1200元罰鍰。

▲警方表示，有關違規人對土地屬性是否為人行道部分的爭議，將函請都發局釋疑，確認後依相關行政程序協助辦理。（圖／記者游瓊華翻攝）

原PO在臉書發文表示，3日中午他開車前往台中市北屯區某餐廳用餐，並把車子停在餐廳的特約停車場，「停在安全的停車場格子內，你相信還是會被開單嗎？」由於當時警察還在現場，他上前詢問理由，得到的回答是「警方已告知業者不能這樣畫停車格，駕駛的車尾已經在人行道上，所以算違規」。

原PO不滿，認為私人停車場是向主管機關市政府交通局合法請設立，業者設置的停車格長度明顯不符合規定，為何可以通過？其次，警察應該向主管機關、業者反映並要求改善，而不是告知民眾「有問題找業者反映」，事後決定將這件事情說出來，提醒網友們「若有去那邊要停車的，請要小心啊！」