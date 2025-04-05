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停在停車場車格內竟遭舉發違規　原因曝光！駕駛2理由喊傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前開車前往台中市北屯區某餐廳用餐，他將車子停在餐廳的特約停車場車格內，沒想到竟被警察開單，理由是「警方已告知業者不能這樣畫停車格，駕駛的車尾已經在人行道上，所以算違規」。文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，一派人認為警察沒有錯，是業者的問題；另一派人則覺得可以嘗試申訴看看。

網友停在停車場車格內卻遭警開單。（圖／翻攝自Google地圖）

▲圖中紅框處的停車格，若駕駛停得比較靠後，車尾可能會擋住人行道。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO在臉書爆料公社發文表示，3日中午他開車前往台中市北屯區某餐廳用餐，並把車子停在餐廳的特約停車場，「停在安全的停車場格子內，你相信還是會被開單嗎？」由於當時警察還在現場，他上前詢問理由，得到的回答是「警方已告知業者不能這樣畫停車格，駕駛的車尾已經在人行道上，所以算違規」。

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網友停在停車場車格內卻遭警開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO公開警方舉發違停的單子。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO認為，首先，私人停車場是向主管機關市政府交通局合法請設立，業者設置的停車格長度明顯不符合規定，為何可以通過？其次，警察應該向主管機關、業者反映並要求改善，而不是告知民眾「有問題自己去找業者」，他當下真的感到很傻眼，因此決定將這件事情說出來，「大家若有去那邊要停車的，請要小心啊！」

文章公開之後掀起網友熱烈討論，一派人認為，警察開單舉發沒有問題，原PO應該向業者反映，「警察的確不管這些非法標線，他只管合法標線，你停在非法標線，然後他開單，完全沒問題」、「警察只針對違法行為人，至於違法行為人是否因為第三人而善意不知情違法，是違法行為人與第三人之間的關係」。

另一派人則要求原PO出示當時停車的現場照片供大家參考，若真的有疑慮，可以提出申訴，「卡照片再幫你講話」、「可以申訴，會過件的」；還有少數人認為這就是一道陷阱題，就算業者消極不處理，警方至少可以在現場貼個標示提醒民眾，而不是直接要求民眾自行去向業者反映。

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