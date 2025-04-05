白目毒蟲沒戴安全帽還闖紅燈　逃死巷子慘被警「開車門擊落」

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣2名毒蟲共乘一部機車在三義鄉閒逛，結果不僅闖紅燈、後座乘客還未戴安全帽，遭巡邏車攔查未停，劉姓騎士在小巷弄四處逃竄，最後疑似緊張鑽進死巷，硬要衝出包圍時，警方開車門阻擋去路才跌倒就逮，搜索時在劉嫌毒蟲身上起獲安非他命，警訊後依毒品、公共危險等罪嫌移送檢方偵辦。

▲苗栗三義2名毒蟲騎機車闖紅燈被警車追捕，最後撞警車倒地就逮，起獲2包安非他命毒品。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局副分局長徐文明今（5日）天表示，三義分駐所員警2日傍晚6時許執行巡邏勤務，途徑三義鄉中正路六角亭路段，發現對面有一輛機車闖紅燈且後座乘客未戴安全帽，即尾隨其後示意停車受檢。

警方說，劉男（46歲）騎士非但不願配合停車，還沿路蛇行及逆向行駛，員警隨即通報攔截圍捕，並繼續尾隨伺機攔查，機車專門挑小巷子逃竄，希望早點甩開巡邏警車，逃逸2公里餘後，劉男一時緊張，誤騎入八股路死巷內，機車想要掉頭趁隙逃離，警方開車門欲下車逮捕時，機車撞上車門，劉男跟鍾姓乘客（30歲）才倒地乖乖就逮。

劉男倒地後，支援警力適時到場，警方現場搜索，在劉嫌隨身包包內查獲安非他命2小包（毛重1.49公克），立即將劉男以毒品現行犯逮捕，鍾男身上無違禁品，2人都屬轄區毒品列管人口。警訊後依妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌，將劉嫌移送苗栗地檢署偵辦，劉、鍾男也各依道路交通管理處罰條例製單舉發。