驚悚畫面曝！台中貨車搶快闖紅燈　女騎士遭攔腰撞噴慘死

記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中市大雅區民生路四段昨(4日)下午發生一起死亡車禍！25歲陳姓男子駕駛貨車送貨，竟闖紅燈通過路口，66歲陳蔡姓女騎士當場被撞噴，送往清泉醫院搶救後仍傷重不治，後續陳男被依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

▲台中市大雅區一輛貨車闖紅燈，撞死女騎士。（圖／民眾提供，下同）

畫面中可以看見，民生路四段轉為紅燈後，轎車緩緩停下，但內線貨車卻為了搶快，強行通過紅燈，結果將從巷口出發的女騎士當場撞飛在地，相當驚悚。

初步了解，陳男當時正要去送貨，陳蔡女則是正要去找親友，而陳男沿民生路四段自南向北直行時卻闖紅燈，與自民生路四段286巷直行的陳蔡女發生碰撞，致機車左側車身、自小貨車前車頭受損。

警方獲報到場處理，然女騎士經送往清泉醫急救後仍不幸宣告不治，另雙方經檢測均無酒精反應，詳細肇事原因由鑑定單位進一步分析研判。

後續陳男因闖紅燈肇事致人死亡行為，除依刑法過失致人於死罪責移送地檢署偵辦外，另分別違反道路交通管理處罰條例第53條第1項及第61條第1項第4款規定，將分別處以新臺幣1800元以上、5400元以下罰鍰及吊銷駕駛執照。

大雅分局呼籲，用路人行經路口務必遵守號誌指示，減速慢行，以維交通安全。