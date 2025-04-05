　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

▲▼國民黨團 記者會 立法院議場前。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大罷免人人自危，藍委感嘆要自救。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

民進黨府院黨全面介入「大罷免」，國民黨雖也喊出要以百場政策說明會反制，但黨中央相關規劃仍未成形，內容方向不明，不少藍委認為與其等黨高層出手，不如靠「自救」，將罷免定調為基本盤的對決，積極回防地方，走向空戰冷、陸戰熱的戰略。不少藍委指出，當務之急就是如何在最後階段炒熱藍營支持者的「危機感」，以及地方縣市首長站台助陣，打出政績牌、催出高的投票率。

一名身處罷免熱區的北部藍委直言，由於二階連署門檻不算低，大部分藍委選擇「趴著比較不會中槍」，開始儘量少曝光，黨團記者會也少見除了黨團幹部外的藍委們排排坐的情形，與上會期記者會盛況明顯不同，且也會在記者會前先搜集記者問題，避免措手不及的提問導致失言，反為罷免添柴火。

該藍委舉例，一向標榜「不服就幹」的國民黨空戰女神徐巧芯就是最佳例子，除了大幅減少受訪機會外，用字遣詞也字斟句酌，為的就是不讓綠營有任何見縫插針的機會。具體案例還有擔任國民黨文傳會主委的李彥秀，過去經常針對議題發聲，但自美國豪宅案延燒後，便不再公開評論時事，避免成為罷免團體圍攻對象，轉趨低調的勤跑基層，近來更辭去國民黨文傳會主委一職，就是為了全心與選民互動。

此外，也有不少藍委自評會進到投票階段，一位了解北市選情生態的藍營人士表示，首都藍委是這次「海嘯第一排」，他們不想再坐等黨中央出手協助，反而是選擇勤跑地方，頻與縣市首長合體「自救」，期望在縣市政高滿意度下，求得更高的生機。新北藍委廖先翔就不諱言，藍委與縣市首長站在一起，更能帶給民眾「穩穩做事」、「為地方服務」的好形象，讓選民了解他們為地方爭取多少的政績。

不過，一名不願具名的藍委認為，某些藍營縣市首長似乎擔心被攻擊市政不中立，反而對投入罷免戰顯得小心翼翼 ，「不管是有望披上藍袍選2028總統的台中市長盧秀燕，還是即將卸任的新北市長侯友宜，都是一方之霸，毫無疑問就要扛起輔選的責任。」該藍委強調，台北市長蔣萬安3月底挺身表示會跟藍委站一起，讓支持者信心大振，而基隆市長謝國樑也承諾助藍委林沛祥全力反罷免，這些都是很好的例子，畢竟覆巢之下無完卵，地方首長絕對不能袖手旁觀。

迎戰罷免考驗基層經營實力，強化基本盤的連結相當必要，一名資深的桃園藍委透露，自己在空戰方面採取完全冷策略，避談與時事、罷免的相關議題，除了需質詢時才到立院，其餘時間都留在選區固樁；該立委觀察，深藍票倉桃園市的指標選區，為藍營立委牛煦庭所在的第一選區，成敗牽動桃園罷免氣勢，但綜觀6區情況，目前僅第三選區涂權吉二階連署狀況稍微熱一點，其他選區則是冷清，罷團2階要全數達標有困難，因以目前的藍綠板塊趨勢來看，除非有特殊狀況發生，造成特定對象的仇恨值大增，進而影響藍綠板塊移動，否則要罷免成功的機率恐怕都不高。

除了桃園之外，在綠營分裂下、只贏民進黨提名的賴坤成2000多票的國民黨台東立委黃健賓，也曾被點名極度危險，但幕僚判斷台東幅員遼闊，就算罷團鬥志高昂，連署仍多有不易，因此走的也是空戰完全冷處理路線；與之狀況相近的還有南投縣立委游顥，地方分析，當前民眾對罷免議題的反應普遍冷淡，甚至帶有一定反感，因此藍營選擇以「冷卻熱度」為主，透過與基層頻繁互動、舉辦小型座談會來穩固選民支持，並在地方宣傳政績、同步進行闢謠。

相對於桃園、南投、台東立委還有冷戰的空間，中部藍委羅廷瑋直言，台中絕對是除了台北之外的罷免熱戰區，尤其民進黨首場宣講會就是選定台中；他分析，如何催出投票意願，成為能否通過罷免的關鍵，罷免戰是回歸到藍綠基本盤的動員，而因國會改革、財劃法、選罷法、憲訴法的關係，國會從第一會期吵到第二會期，也讓原先支持自己的淺綠票、中間票流失殆盡，民眾黨支持者的投票意願就成關鍵中的關鍵，「地方一定要愈熱愈好，跑行程時，逢人便宣傳一定要出門投下不同意票，盡量抓時間辦說明會，也都會邀請民眾黨前立委蔡壁如合體，塑造藍白合反罷免的氣勢。」藍委林沛祥也坦言，基隆去年已經歷過一場慘烈的市長罷免案，雖然謝國樑順利挺過，但是自己難免憂心民眾投票意願不高，只好把罷免戰當正規選舉在打，未來將站路口拜票。

面對中選會公布藍委罷免提議有35案成案，罷綠委成案卻僅有12案，懸殊的比數讓藍軍士氣嚴重受挫，加上民進黨持續出招，攻勢一波接一波，讓大罷免攻防戰中始終居於主導位置。整體而言，國民黨應對罷免戰的方式採取因地制宜，部分立委選擇低調經營地方，避免挑起更多對立，而選戰熱區藍委則積極宣傳「不同意票」的重要性，催出選民危機感，也有藍委期許自己不僅要通過罷免的考驗，不同意票更要大大超越同意票，以利未來連任的選戰。然而隨著罷免案進入關鍵時期，未來國民黨是否能成功穩住陣腳，還需時間證明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國反擊34%關稅　「美國2大品牌」首當其衝
恐怖畫面曝！台中女騎士遭撞噴慘死
山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步
川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄
川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」
台女星嫁香港豪門7年離婚！婚變導火線曝…丈夫家世驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

王世堅勸柯建銘適可而止　不能意見不同就罵人匪諜、中共同路人

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

快訊／川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美溝通

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

王世堅勸柯建銘適可而止　不能意見不同就罵人匪諜、中共同路人

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

快訊／川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美溝通

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

台美混血好手卡洛爾炸裂雙響砲！響尾蛇6：4擊退國民

「魔獸」霍華德確定首輪入選名人堂　自曝奪冠賽季前無球可打

高雄三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷　離譜畫面曝光

桃園彩芋季4／6閉幕不閉園　4／12-13「西瓜種植日」接續登場

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

吃了會快樂還會瘦！營養師激推「多巴胺減重法」：多吃6大類食物

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄！限定3天人氣純茶買1送1

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

時代變了育兒觀念也要跟著改！9種更實用有愛的新思維家長必看

劉在錫過年「包22塊給李光洙」　虧他只來3次：還去羅PD那邊做飯

政治熱門新聞

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

王世堅勸柯建銘：不能意見不同就罵人匪諜

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

台灣遭課稅32％　財政部提「增補助＋減利息」救國內廠商

即／台吃「補貼關稅止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

因應川普關稅政院祭880億元助產業　葛如鈞：我要暈倒

經濟部列受影響30大產品　4大補貼最高可申請4千萬

川普關稅核彈台股「剉咧等」？　卓揆：要有心理準備面對一場震撼

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

更多熱門

相關新聞

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

針對美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，行政院長卓榮泰今宣布880億的產業支持方案，下週會主動邀請國會朝野黨派共商國是。對此，國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨團持開放態度願意協商，不過國民黨團會在會中堅持五大方向，呼籲民進黨要有誠意，而不是只是為了要880億，就要在野黨全吞、給出空白支票。

卓榮泰砸880億救產業　王鴻薇轟畫錯重點：又要跟納稅人要錢

卓榮泰砸880億救產業　王鴻薇轟畫錯重點：又要跟納稅人要錢

美國關稅戰　朱立倫批賴：國泰民安或毀滅台灣？

美國關稅戰　朱立倫批賴：國泰民安或毀滅台灣？

即／尹錫悅被罷免！本人首度回應

即／尹錫悅被罷免！本人首度回應

南韓最晚６／３大選　熱門參選人曝光

南韓最晚６／３大選　熱門參選人曝光

關鍵字：

國民黨罷免羅廷瑋徐巧芯王鴻薇民進黨李彥秀

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面