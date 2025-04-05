幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

▲大罷免人人自危，藍委感嘆要自救。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

民進黨府院黨全面介入「大罷免」，國民黨雖也喊出要以百場政策說明會反制，但黨中央相關規劃仍未成形，內容方向不明，不少藍委認為與其等黨高層出手，不如靠「自救」，將罷免定調為基本盤的對決，積極回防地方，走向空戰冷、陸戰熱的戰略。不少藍委指出，當務之急就是如何在最後階段炒熱藍營支持者的「危機感」，以及地方縣市首長站台助陣，打出政績牌、催出高的投票率。

一名身處罷免熱區的北部藍委直言，由於二階連署門檻不算低，大部分藍委選擇「趴著比較不會中槍」，開始儘量少曝光，黨團記者會也少見除了黨團幹部外的藍委們排排坐的情形，與上會期記者會盛況明顯不同，且也會在記者會前先搜集記者問題，避免措手不及的提問導致失言，反為罷免添柴火。

該藍委舉例，一向標榜「不服就幹」的國民黨空戰女神徐巧芯就是最佳例子，除了大幅減少受訪機會外，用字遣詞也字斟句酌，為的就是不讓綠營有任何見縫插針的機會。具體案例還有擔任國民黨文傳會主委的李彥秀，過去經常針對議題發聲，但自美國豪宅案延燒後，便不再公開評論時事，避免成為罷免團體圍攻對象，轉趨低調的勤跑基層，近來更辭去國民黨文傳會主委一職，就是為了全心與選民互動。

此外，也有不少藍委自評會進到投票階段，一位了解北市選情生態的藍營人士表示，首都藍委是這次「海嘯第一排」，他們不想再坐等黨中央出手協助，反而是選擇勤跑地方，頻與縣市首長合體「自救」，期望在縣市政高滿意度下，求得更高的生機。新北藍委廖先翔就不諱言，藍委與縣市首長站在一起，更能帶給民眾「穩穩做事」、「為地方服務」的好形象，讓選民了解他們為地方爭取多少的政績。

不過，一名不願具名的藍委認為，某些藍營縣市首長似乎擔心被攻擊市政不中立，反而對投入罷免戰顯得小心翼翼 ，「不管是有望披上藍袍選2028總統的台中市長盧秀燕，還是即將卸任的新北市長侯友宜，都是一方之霸，毫無疑問就要扛起輔選的責任。」該藍委強調，台北市長蔣萬安3月底挺身表示會跟藍委站一起，讓支持者信心大振，而基隆市長謝國樑也承諾助藍委林沛祥全力反罷免，這些都是很好的例子，畢竟覆巢之下無完卵，地方首長絕對不能袖手旁觀。

迎戰罷免考驗基層經營實力，強化基本盤的連結相當必要，一名資深的桃園藍委透露，自己在空戰方面採取完全冷策略，避談與時事、罷免的相關議題，除了需質詢時才到立院，其餘時間都留在選區固樁；該立委觀察，深藍票倉桃園市的指標選區，為藍營立委牛煦庭所在的第一選區，成敗牽動桃園罷免氣勢，但綜觀6區情況，目前僅第三選區涂權吉二階連署狀況稍微熱一點，其他選區則是冷清，罷團2階要全數達標有困難，因以目前的藍綠板塊趨勢來看，除非有特殊狀況發生，造成特定對象的仇恨值大增，進而影響藍綠板塊移動，否則要罷免成功的機率恐怕都不高。

除了桃園之外，在綠營分裂下、只贏民進黨提名的賴坤成2000多票的國民黨台東立委黃健賓，也曾被點名極度危險，但幕僚判斷台東幅員遼闊，就算罷團鬥志高昂，連署仍多有不易，因此走的也是空戰完全冷處理路線；與之狀況相近的還有南投縣立委游顥，地方分析，當前民眾對罷免議題的反應普遍冷淡，甚至帶有一定反感，因此藍營選擇以「冷卻熱度」為主，透過與基層頻繁互動、舉辦小型座談會來穩固選民支持，並在地方宣傳政績、同步進行闢謠。

相對於桃園、南投、台東立委還有冷戰的空間，中部藍委羅廷瑋直言，台中絕對是除了台北之外的罷免熱戰區，尤其民進黨首場宣講會就是選定台中；他分析，如何催出投票意願，成為能否通過罷免的關鍵，罷免戰是回歸到藍綠基本盤的動員，而因國會改革、財劃法、選罷法、憲訴法的關係，國會從第一會期吵到第二會期，也讓原先支持自己的淺綠票、中間票流失殆盡，民眾黨支持者的投票意願就成關鍵中的關鍵，「地方一定要愈熱愈好，跑行程時，逢人便宣傳一定要出門投下不同意票，盡量抓時間辦說明會，也都會邀請民眾黨前立委蔡壁如合體，塑造藍白合反罷免的氣勢。」藍委林沛祥也坦言，基隆去年已經歷過一場慘烈的市長罷免案，雖然謝國樑順利挺過，但是自己難免憂心民眾投票意願不高，只好把罷免戰當正規選舉在打，未來將站路口拜票。

面對中選會公布藍委罷免提議有35案成案，罷綠委成案卻僅有12案，懸殊的比數讓藍軍士氣嚴重受挫，加上民進黨持續出招，攻勢一波接一波，讓大罷免攻防戰中始終居於主導位置。整體而言，國民黨應對罷免戰的方式採取因地制宜，部分立委選擇低調經營地方，避免挑起更多對立，而選戰熱區藍委則積極宣傳「不同意票」的重要性，催出選民危機感，也有藍委期許自己不僅要通過罷免的考驗，不同意票更要大大超越同意票，以利未來連任的選戰。然而隨著罷免案進入關鍵時期，未來國民黨是否能成功穩住陣腳，還需時間證明。