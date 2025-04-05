三重串烤店爆一氧化碳中毒！　6大1小送醫…業者發聲：第一次遇到

▲一間串烤店爆發一氧化碳中毒事件。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

新北市三重一間串烤店爆發一氧化碳中毒事件，6大1小用餐到一半，陸續出現嘔吐、頭暈、手麻等症狀，緊急掛急診確認是一氧化碳中毒。民眾懷疑是通風不良造成，但業者表示店內都有保持通風，這也是開業以來首次遇到這種狀況，而新北市衛生局和消防局獲報後，也已經介入調查。

「我就問有沒有這麼衰的」，女網友在《Threads》提到，一群朋友到碳烤串燒吃到飽用餐，吃了大約1個多小時，小孩無預警嘔吐，立刻帶去看醫生，當下其他大人沒什麼症狀和感覺，但不久後陸續出現耳鳴、身體不適，情況也愈來愈嚴重，包括噁心、咳嗽伴隨頭痛手麻，一行人全進了急診室，檢驗完才發現是一氧化碳中毒。

女網友無奈，一群人晚上快快樂樂去吃頓飯，結果全部進了急診，住院了一天，小朋友甚至還要安排高壓氧治療，整個上演驚魂記。

對此，業者強調，炭爐使用時都有開抽風機，有確實進行通風，這也是開業以來首次遇到，目前仍不清楚為什麼會變這樣，但會全力配合調查。另外，新北市衛生局、消防局也已介入調查，將派員稽查餐廳衛生環境，輔導業者注意環境通風狀況，釐清業者是否涉及疏失，避免發生一氧化碳中毒。

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