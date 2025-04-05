為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

▲上海一對夫妻，為了大門與鄰居發生爭執長年不合。（圖／翻攝自看看新聞）



圖文／CTWANT

中國上海有一對彭老夫妻，和鄰居為了入戶防盜門產生糾紛，結果鄰居在門上裝八卦鏡，沒想到自己因此得了癌症，但鄰居表示那是過年的習俗，後來就拿掉了，雙方互相指責，淵源得從6年前說起。

據《看看新聞》報導，彭老伯和李先生在2019年為了更好地利用室內面積，彭老伯的女兒把內開的大門改成外開，結果遭到李先生反對，找來彭女士協商，但遭到拒絕，於是2020年7月起訴至法院。法院判決將門改回原本的樣子，但彭女士遲遲不願意，直到2021年底在法院的監督下，才終於落幕，但2年後雙方又打起了官司。

這次原告和被告身分對調，李先生成了被告，彭女士成了原告，原因依舊是因為大門。原來李先生的兒子是房子的實際居住人，2023年準備將大門換新，但沒有量好尺寸，發現防盜門過大，最後將門框上方和左右的磁磚及水泥牆都敲掉，才順利把門裝上去。

彭女士覺得鄰居家的門太大，占用的公用面積，也影響到出入，於是起訴要求恢復原狀。法院2023年12月一審判決應拆除已經安裝的防盜門，並將損壞的磁磚復原，對此李先生不服提起上訴，但遭到駁回，到了最終判決後，依舊不願意執行，彭女士只好申請強制執行。

▲雙方為了大門在法庭爭辯。（圖／翻攝自看看新聞）



法官找了雙方都認可的大門，2025年春節過後，再度前來查訪，李先生已按約定恢復原狀，彭女士卻不滿意修繕的狀況，這時惹來李先生的妻子不滿，2人因而發生衝突與拉扯。

法官勸解雙方，在3月26日舉行聽證會，最後認可施工單位的報告，並同意彭女士如果依然不認可，可以提出申訴，但同時也希望他們放下過去的矛盾，積極恢復正常生活。

面對法官的善意，李先生夫妻表達善意，他們願意道歉，希望緩和關係。彭女士則表示對李先生夫妻沒有意見，和她不斷發生糾紛的是對方的兒子，她希望李先生夫妻能勸好兒子，大家才能和平相處。

法官擔心李先生夫妻的兒子，日後會為了門的問題與彭女士起爭執，於是再次對李先生夫妻進行勸說。李先生夫妻承諾，回去會教導兒子和鄰居以和為貴，今後會主動破冰，期望雙方能就此化乾戈為玉帛。

延伸閱讀

▸ 抓了就吃！英國母親超崩潰 1歲小孩「生吞」過世爺爺

▸ 新人剛報到「天天趴桌補眠」 她不平衡想告狀！一票人竟反勸：當做沒看見

▸ 原始連結