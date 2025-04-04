陸「生最多」省份出爐　廣東連7年第一

▲廣東出生人口數量蟬聯第一。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各省市近日陸續公布2024年人口數據，其中，廣東省的出生人口為113萬人，出生人口數量連續7年位居第一。

根據《第一財經》報導，目前已有27個省市公布了2024年的常住人口數據，其中24個省份公布了去年出生人口相關數據；在出生人口數量方面，廣東、河南、山東位居前三。

廣東2024年出生人口比上一年增加了10萬人，達113萬人，這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高；另一方面，像粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

河南2024年出生人口為76.2萬人，比上年增加6.7萬人，出生人口數量位居第二；人口出生率為7.78‰，比上一年提升了0.72個百分點。

山東2024年全年出生人口64.9萬人，出生率6.42‰，出生人口比上一年增加3.9萬人，出生人口數量位居第三。

四川2024年全年出生人口超過了50萬人，達53.6萬人，人口出生率為6.41‰。

江蘇、廣西、貴州和浙江2024年全年的出生人口均超過了40萬人；其中，江蘇去年年末全省常住人口8526萬人，與上年末持平，全年人口出生率5.0‰，出生人口約42.63萬人。2024年年末，廣西全區常住人口5013萬人，比上年末減少14萬人，人口出生率為8.37‰，出生人口約為42.02萬人。