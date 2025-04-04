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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「生最多」省份出爐　廣東連7年第一

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲廣東出生人口數量蟬聯第一。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各省市近日陸續公布2024年人口數據，其中，廣東省的出生人口為113萬人，出生人口數量連續7年位居第一。

根據《第一財經》報導，目前已有27個省市公布了2024年的常住人口數據，其中24個省份公布了去年出生人口相關數據；在出生人口數量方面，廣東、河南、山東位居前三。

廣東2024年出生人口比上一年增加了10萬人，達113萬人，這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高；另一方面，像粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

河南2024年出生人口為76.2萬人，比上年增加6.7萬人，出生人口數量位居第二；人口出生率為7.78‰，比上一年提升了0.72個百分點。

山東2024年全年出生人口64.9萬人，出生率6.42‰，出生人口比上一年增加3.9萬人，出生人口數量位居第三。

四川2024年全年出生人口超過了50萬人，達53.6萬人，人口出生率為6.41‰。

江蘇、廣西、貴州和浙江2024年全年的出生人口均超過了40萬人；其中，江蘇去年年末全省常住人口8526萬人，與上年末持平，全年人口出生率5.0‰，出生人口約42.63萬人。2024年年末，廣西全區常住人口5013萬人，比上年末減少14萬人，人口出生率為8.37‰，出生人口約為42.02萬人。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

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