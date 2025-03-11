　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東千萬級獎勵發展AI及機器人產業　12項新政開綠色通道

▲▼央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

▲央視春晚「機器人跳扭秧歌」。（圖／翻攝CCTV）

記者魏有德／綜合報導

廣東昨（10）日發佈《推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施》，從核心技術、培育優質企業、應用場景、產業集聚、重點項目、數據要素、開源創新生態、引育人才、投融資、標準體系、交流平台、監管機制等12個方面，要用三年時間，分項注資千萬（人民幣，下同）以上，打造全球AI與機器人產業創新基地。

《澎湃新聞》報導，此前，廣東省委書記黃坤明在廣東省高質量發展大會上表示，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球產業版圖，廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力。

▲上海世界人工智慧大會（WAIC）。（圖／路透）

▲大陸各地搶AI發展熱。（示意圖／路透）

《措施》提到，在支持關鍵核心技術攻關方面。支持企業、高校、科研院所等各類創新主體開展聯合攻關，圍繞產業鏈上下游組建產業創新聯盟。對國家科技重大專項符合省級配套條件的重點項目，按規定給予配套獎勵，單個項目省級配套金額超1億元（含）的，按「一事一議」方式研究給予支持。創建製造業創新中心，對符合條件的國家級、省級製造業創新中心，省財政按規定分別給予最高5000萬元、1000萬元的資金支持。

在培育優質企業方面，構建以單項冠軍企業、專精特新中小企業為骨幹的企業梯次培育體系，對國家級單項冠軍企業獎勵總額度最高300萬元，對國家級專精特新「小巨人」企業獎勵總額度最高200萬元。

至於在應用場景方面，建立省級跨部門協調機制，實施「人工智能＋」行動和「機器人＋」行動，深入挖掘開放應用場景。

在推動產業集聚發展方面，要依託重點產業集群開展人工智能賦能新型工業化試點，每年擇優支持不超過10個標桿案例，每個給予最高800萬元獎勵。

在重點項目建設及豐富數據要素供給方面，省市聯動保障固定資產投資額5000萬元以上的先進製造業項目和構建高質量人工智能數據集和語料庫，支持發展數據交易市場，推動廣州、深圳數據交易所打造國家級數據交易場所。

完善人工智能與機器人開源創新生態方面，支持企業、高校、科研院所、行業協會通過技術協作，聯合共建面向人工智能與機器人領域的開源社區、開源生態中心和相關公共服務平台。每年擇優支持不超過5個符合條件的開源社區和開源生態中心，按不超過其上一年度審定運營費用的30%，給予最高800萬元資助。

在引育高水平領軍人才方面，支持引進培育具有突出技術創新能力、善於解決複雜工程技術問題的創新領軍人才、青年拔尖人才。支持高校開展高水平學科建設，同時鼓勵相關地市出台人才專項政策。

在加強產業投融資方面，在省產業發展投資基金集群中設立產業基金，著力投早、投小、投長期、投硬科技，創新基金管理機制。引導銀行等金融機構提供全生命週期金融服務，加大對貸款貼息和風險補償的政策支持力度。

在推進標準體系建設方面，對於企業、科研院所主導制定國際標準、國家標準、行業標準的，分別給予每項最高50萬元、30萬元、15萬元的資助；對承擔國際標準化組織技術委員會，全國、廣東省專業標準化技術委員會秘書處的，分別給予每項最高100萬元、30萬元、10萬元的資助。

在打造高端交流平台方面，舉辦專業創新創業大賽，設立有關專項賽，支持地市打造具有國際影響力的活動。

此外，還要將建立包容審慎監管機制並完善生成式人工智能發展和管理機制，加快建設粵港澳大灣區生成式人工智能安全發展聯合實驗室。支持安全性相關的檢測認證平台建設，加快推動立法工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場
百萬YouTuber「水圳放鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！　緊急刪片道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

【全文字幕】柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起60幾歲還讓爸爸擔心」

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

劉亦菲傳戀愛「大18歲」華為董事長　業界人士曝內幕

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

陸留學生嘶吼擾鄰　結尾「喊日文」嫁禍

他右眼突一片黑！醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

減肥1年50%人體重回升！　專家曝：幾乎所有人4年內胖回原來體重

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

金價漲！ 小米SU7 Ultra車標「24K金」慘被摳走

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

更多熱門

相關新聞

俄狂灌假消息　AI遭「汙染」散布親俄內容

俄狂灌假消息　AI遭「汙染」散布親俄內容

新聞和資訊監督機構NewsGuard的研究人員近日提出警告，一個由俄羅斯政府扶植，名為「真理」（Pravda）的龐大假資訊網路，正在向西方的AI聊天機器人大量灌輸親俄立場的資訊，進而「汙染」這些AI聊天機器人，使其容易生成支持俄羅斯的內容。

台積電千元掰了！　法人曝投資關鍵

台積電千元掰了！　法人曝投資關鍵

台積電2月營收2600億元　年增43％寫同期新高

台積電2月營收2600億元　年增43％寫同期新高

台新金前進台大校園　延攬多元人才

台新金前進台大校園　延攬多元人才

豆花妹喊「再聊都快產生感情」　見APP網笑了

豆花妹喊「再聊都快產生感情」　見APP網笑了

關鍵字：

廣東人工智能機器人科技創新AI獎勵資金

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面