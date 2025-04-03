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偷超商39元蛋糕！還放1隻「已故米奇」　惡行全都錄劣男慘了

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，卻趁店員不注意時竊取貨架上鮮乳蛋糕放入包包內，隨後折回店內竟將遛狗石叼著死老鼠放置甜品櫃貨架上，店長發現後報警提告。（圖／達志示意圖）

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，卻趁店員不注意時竊取貨架上鮮乳蛋糕放入包包內，隨後折回店內竟將遛狗時叼著死老鼠放置甜品櫃貨架上，店長發現後報警提告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，趁店員不注意時竊取貨架上價值39元鮮乳蛋糕放入包包內，隨後又折回店內，將遛狗時狗兒叼著的死老鼠，放置超商甜品貨架上，超商店員察覺後，將貨架上價值數千元商品已不堪食用全數丟棄，店員調閱監視器察覺是蘇男所為，報警提告；桃檢調查時，蘇男坦承犯行，檢方偵結依竊盜、毀損等罪嫌提起公訴。

檢警調查，蘇姓男子於去年2月18日晚間某時，在平鎮區某家超商竊取39元鮮乳蛋糕，趁店員不注意之際放入隨身包包，隨即再拿貨架上2罐飲料結帳，但蛋糕未結帳隨即離去；晚間8時許蘇男返回超商，將遛狗時狗兒嘴上叼著死老鼠放置於超商甜品櫃貨架上，導致貨架上商品受污染，店員察覺後食品已不勘食用全數報廢，經調閱超商監視器畫面查出是蘇男所為，報警提告。

桃檢複訊時，蘇男坦承犯行，警方則提供超商監視器畫面截圖佐證，超商店員亦指證歷歷，足認蘇男犯行明確，檢方偵結依竊盜、毀損等罪嫌將蘇男提起公訴。

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