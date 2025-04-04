基隆火車站命案！兇嫌遭判無期　證人還沒出庭「喪命藏屍冰櫃」

▲院方近日傳喚一起街友鬥毆案目擊者，不料該男子是去年震驚社會的冰櫃藏屍案死者。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆市去年7月6日凌晨發生一起命案，蔡姓、謝姓街友因發生口角引發肢體衝突，蔡男痛毆謝男致死，被在旁的一位趙姓街友目睹，所以警方將趙列為重要證人。但當法院審理傳喚趙男出庭作證時，卻發現他已死亡，而且就是去年12月被人虐打焚燒的冰櫃藏屍案的被害人。雖然重要證人突喪命，但所幸當時周邊監視器仍有錄下案件部分過程，拼湊出案情，法院仍依殺人罪判蔡男無期徒刑。

▲基隆火車站去年7月發生一起街友鬥毆命案。（圖／記者郭世賢翻攝）

2024年7月6日凌晨，長期出沒在基隆火車站南站的35歲蔡姓、60歲謝姓街友，因細故在火車站2樓廣場電梯口旁發生口角，蔡男一怒之下竟在1分鐘內朝謝男頭部狂砸7拳，導致謝男當場倒地不起，送醫後仍因顱骨骨折、顱內出血不治，警方依殺人罪將蔡男移送基隆地檢署。

隨後檢警在偵辦此案過程中，得知現場有一位70歲趙姓街友，目睹事件發生的全部經過，於是找到他並請他日後開庭時能提供協助作證。檢警起訴後，基隆地院於近日開庭審理。

然而，當法院要傳喚趙男出庭作證、描述事發經過時，卻發現趙男已於去年12月底死亡，而且是因為債務糾紛被人毆打致死，遺體還被焚燒，塞進冰櫃藏於小貨車丟棄至一處郊區。

對此，院方雖大為震驚與遺憾，但所幸基隆火車站2樓廣場周邊監視器有錄下案件的部分過程，提供給法院參考。法院認為，結合現場監視器影像、相驗屍體證明書、所解剖報告等可證，認定蔡男殺人犯行明確，依殺人罪判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。