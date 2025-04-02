基隆街友吵架「7拳爆頭」殺人！國民法官重判無期徒刑　 原因曝光

▲基隆街友吵架7拳打死人，國民法官「重判無期徒刑」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆35歲蔡姓街友2024年跟60歲謝姓街友吵架，盛怒之下竟在1分鐘內朝謝男頭部狂砸7拳，導致謝男死亡，被檢警依殺人罪起訴。基隆地院國民法官合議庭近日審理，認為蔡男殺人手段殘忍，犯後亦無悔意，長期飲酒卻未積極克制，放任自己沉淪酒癮，為社會之不定時炸彈，審酌後判處蔡男無期徒刑。

根據判決書指出，事件發生在2024年7月6日凌晨，蔡男跟謝男都是長期出沒在基隆火車站南站的街友，兩人當天因細故在火車站2樓廣場電梯口旁發生口角，他盛怒之下竟在1分鐘內朝謝男頭部狂砸7拳，導致謝男當場倒地不起，附近的民眾見狀嚇得立刻報警。

警消趕到後，蔡男已經離開，剩下謝男倒臥在現場，他們立刻將謝男送醫，但謝男最後仍因顱骨骨折、顱內出血死亡。警方事後循線逮捕蔡男，蔡男供稱是謝男一直嗆他，辱罵他，他才會動手毆打對方，訊後被警方依殺人罪移送基隆地檢署，基隆地檢署偵結後依殺人罪將他起訴。

蔡男庭訊時坦承傷害致死，但否認主觀有殺人之不確定故意，還聲稱行為前有飲酒，且曾罹患精神疾病等。

基隆地院國民法官合議庭近日審理，認為蔡男明知頭部為人體重要器官所在，且屬身體要害極為脆弱，是人體極重要部位，若遭重擊，極易造成他人生命及身體嚴重危害，甚至發生死亡結果，竟仍基於縱使他人遭其拳頭重擊而死亡，亦不違背其本意之殺人不確定故意。

合議庭法官指出，蔡男基於殺人之不確定故意，在1分鐘內以7次重拳毆打謝男，導致謝男身亡，有現場監視器影像、相驗屍體證明書、法務部法醫研究所解剖報告書記鑑定報告書等可證，顯示蔡男符合刑法殺人罪要件，且經充分瞭解各項證據後後，認定蔡男行為時並無因精神障礙或其他心智缺陷所影響。

合議庭表示，考量蔡男僅因細故就出拳殺人，手段殘忍，犯後亦無悔意、無和解賠償，加上蔡男平日素行不佳，有酒駕、失火等違法行為紀錄，顯然對法律規範具備藐視、輕忽之態度，且長期飲酒卻未積極克制，放任自己沉淪酒癮，為社會之不定時炸彈，審酌後依殺人罪判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。