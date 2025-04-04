LIVE／川普開徵32%關稅衝擊大　卓榮泰4點記者會說明因應措施

記者陳家祥／台北報導

為減少貿易逆差，美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中，台灣被課徵32%關稅引發關注。行政團隊在經過2天馬拉松式開會、並與總統賴清德開會後，府院定調要「嚴正強力交涉」，行政院長卓榮泰也預計下午4點舉行記者會，對外說明評估及因應措施。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

▲行政院長卓榮泰將於今（4日）下午4時親自召開記者會說明因應美國32%關稅戰之措施。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）



針對美國對台灣祭出32%關稅，引發國人高度關注，卓榮泰昨表示，已指示經貿談判辦公室立即盤點高額關稅不合理及對台灣不公平之處，進而向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

卓榮泰今日稍早進一步說明，美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政團隊持續「積極全面準備、有效控管風險、擴大支持產業」，兩日來不分日夜、密集研討，並預告將於下午4點，親自召開「我國出口供應鏈支持方案」記者會，向國人說明影響評估及因應措施。

本次記者會出席閣員還包括鄭麗君副院長、龔明鑫秘書長、楊珍妮政務委員、李慧芝發言人、國發會劉鏡清主委、財政部莊翠雲部長、經濟部郭智輝部長、勞動部洪申翰部長、農業部陳駿季部長。