馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

▲中國國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普提出對等關稅措施，將加徵歐盟國家20％關稅，法國總統馬克宏為此呼籲，以暫停投資美國作為對策。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（4日）表示，台灣被加徵32％關稅，也應該考慮暫緩台積電千億美元的赴美投資案，以作為談判籌碼。

川普為解決美國貿易逆差的問題，對全球多個國家發動加徵對等關稅的措施，歐盟也因而被加徵20％關稅。為此，馬克宏（Emmanuel Macron）指出，只要與美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾週宣布的投資都應暫停。馬克宏進一步說明，「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數以十億計歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」。

至於，台灣在此次對等關稅名單中，也被祭出高達32％的關稅，游淑慧表示，行政院長卓榮泰前天晚上要國人安心睡，但結果官員呼呼安心睡，全台灣的產業界全被嚇得睡不著，真是有官員會睡覺。

有鑑於馬克宏對歐盟會員國的呼籲，游淑慧直指，此時是否也應該考慮先暫緩台積電赴美千億美元投資案計畫，以作為行政院赴美談判籌碼？游淑慧呼籲，政府不要再重蹈萊豬覆轍，笨到主動先開放了美國萊豬，結果換不到一點人情和善意。