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清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷氣團減弱，陽光露臉 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

清明時節春和花自艷，中央氣象署表示，清明連假天氣持續穩定，今天（3日）開始冷氣團減弱、水氣減少，台南以北大致都有陽光露臉，明天（4日）各地多雲到晴，高溫持續回升，北台灣高溫可達25度以上，周末則是水氣燒增多。下一次變天落在下周，華南雲系一波一波移入，轉有局部短暫陣雨。

氣象署預報，明天水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，白天高溫持續回升，中部以北高溫大約25到27度，南部26到29度，感受上舒適到溫暖，東半部雲量較多，高溫約22到25度，不過今晚明晨受到輻射冷卻影響，北部、宜蘭低溫大約14到16度，其他地區17到20度，感受上還是比較涼一些，西半部日夜溫差大。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲下周變天轉陣雨 。（圖／NCDR）

清明連假後期，5、6日（周六、日）因水氣漸多，北部、東半部及山區降雨機率增，雲多甚至如果雨勢明顯的時候，白天感受可能就沒那麼暖和。氣象署預估，到了7日（下周一）開始，華南雲系影響，天氣將再轉不穩定，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，雨勢也是一陣一陣的，11日（下周五）台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，降雨機率較高。

▼氣象署清明連假天氣預報：

●4/4（五）天氣持續穩定－
早晚仍涼冷，白天氣溫回升，日夜溫差大。
晴到多雲為主，東半部地區、恆春半島、午後新竹以南山區偶有零星降雨。

●4/5～4/6（六～日）水氣漸增多－
中部以北一但受到雲多、偶有雨影響，部分地區白天高溫就不易如週五氣溫高，需留意天氣變化。
4/5東半部、恆春半島局部雨，北部地區、中南部山區零星雨
4/6北部及中南部山區的雨區再擴大，其他地區多雲

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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