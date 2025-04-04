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國道一早就紫爆　5大路段車速不到40公里

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲清明連假第2天，上午國道車潮湧現。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期第2日，各地為多雲到晴好天氣，國道0至5時平均交通量為平日年平均1.6倍，截至上午9時國道不少路段已出現車潮，包括國1中壢服務區至內壢南向路段、汐止系統至汐止北向路段、彰化系統至彰化南向路段、國3鶯歌系統至大溪南向路段、環東至南港南向路段車速均不到40公里，甚至有部分出現「紫爆」。

高公局表示，昨天國道全日交通量為118.8百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日年平均1.4倍，昨天下午國道車多壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、三義至后里、彰化至北斗；國3南向土城至鶯歌系統、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林等，至傍晚陸續紓解。

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高公局指出，今天0至5時平均交通量為6.2百萬車公里，為平日年平均1.6倍，預估今日交通量為119百萬車公里。今天上午7時後車流逐漸增加，壅塞路段為國1南向湖口至竹北、國3南向三鶯至大溪，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里。

▲▼清明連假第2日國道管制措施。（圖／高公局提供）

▲清明連假第2日國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局預判，今天為清明節當日，天氣良好，將有大量掃墓及出遊車潮，上午重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至名間；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國10東向鼎金系統至燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議傍晚5時後出發。

高公局表示，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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