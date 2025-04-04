圖／大罷免時代　35藍委罷免門檻一次看懂

▲國民黨團35位立委陷入大罷免風暴中。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免烽火連天，至今已有35位罷免藍委案一階過關，一旦二階連署達標，就會進入「投票階段」。根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻，第一，罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%以上；第二，罷免同意票數必須多於不同意票數。換言之，若無法通過第一道罷免門檻，罷免案自然不會成功，顯見罷免門檻的重要性。因此，《ETtoday新聞雲》特別依2024立委選舉相關資料，整理35名藍委的罷免門檻，讓讀者可以更一目了然。

●「台北選區」 5藍委罷免門檻

台北選區被提議罷免的5位藍委中，李彥秀被視為罷團頭號目標，李彥秀2024在三腳督激烈選戰中，戰勝民進黨的高嘉瑜與基進黨的吳欣岱，但後兩者票數加總等於12萬1623票，遠高於7萬9522的第一道罷免門檻，綠營若順利整合分裂至吳欣岱的泛綠選票，將為李彥秀帶來極大威脅。

▼「台北選區」5藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「新北選區」 6藍委罷免門檻

看到新北選區則有6位藍委罷免案通過一階，最危險的非葉元之莫屬，2024年選戰，對手民進黨的羅致政選前遭遇醜聞衝擊，最終葉元之驚險的以1.35個百分點、2293票的差距勝出，但到了罷免之戰，單單以羅致政的選票就超過罷免門檻，更因為兩人當初差距極小，若葉元之未能催出原先支持者，將有一定被翻盤的可能性。

▼「新北選區」6藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「桃園選區」 6藍委罷免門檻

而在6區藍委全罷的桃園，涂權吉面臨跟葉元之一樣的狀況，涂權吉立委選戰僅以0.58個百分點、1229票險勝民進黨的黃世杰，一舉翻轉原先民進黨連兩屆大勝的選區，但到了罷免之戰，涂權吉是否還能延續去年選戰的氣勢，都將是考驗。

▼「桃園選區」6藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「台中選區」 6藍委罷免門檻

另外，也是6區全罷的台中，當中僅廖偉翔勝出幅度較小，2024選戰以2.67個百分點、6390票的差距，勝過民進黨二連霸的張廖萬堅，但若進到罷免投票階段，張廖萬堅得票超過罷免第一道門檻許多，而且近日爆出直播等爭議的廖偉翔，能否繼續維持當初的高得票，都將會是影響直接對決的關鍵因素。

▼「台中選區」6藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「基花東選區」 3藍委罷免門檻

來到基隆、花蓮、台東選區，則有3席藍委遭遇罷免危機，其中，台東選區的黃建賓，在綠營內部分裂，黨內實力強勁、多次連任立委的劉櫂豪不服初選，選擇脫黨參選，最終與民進黨的賴坤成瓜分泛綠選票，黃建賓成功奪回睽違12年台東立委席次，但罷免若進到投票階段，綠營能夠重整旗鼓，號召劉櫂豪的泛綠支持者也投入罷免的話，不僅泛綠支持者超過罷免門檻1萬票以上，更是遠超黃建賓當初得票數。

而花蓮選區的國民黨團總召傅崐萁，雖以13.34個百分點的大幅差距當選，但近日地方持續出現反傅聲浪，就連前花蓮黨部主委、現任花蓮縣議長張峻都喊話國民黨支持罷免傅崐萁，為花蓮投下震撼彈，另外，傅崐萁在立法院的表現，也累積了相當高的仇恨值，若二階連署順利過關，進入投票，傅崐萁也必須全力回防。

▼「基花東選區」3藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「竹苗選區」 5藍委罷免門檻

竹苗選區，藍營則有5位藍委面臨罷免，其中，新竹市選區的鄭正鈐首當其衝，2024立委選戰有4位候選人得票率超過10%，包含鄭正鈐的35.23%、民進黨的林志潔31.89%、柯文哲妹妹柯美蘭19.78%、時代力量的邱顯智12.64%，鄭正鈐不僅必須面對與林志潔不到3.34個百分點的差距，更要憂心綠營若結合時代力量支持者參與罷免，不僅跨過罷免門檻，更可能超過鄭正鈐本身的得票數，但鄭正鈐近期積極參與民眾黨新竹宣講活動，若能獲得泛白營的柯美蘭支持者支持，將讓罷免戰更加白熱化。

另外，新竹縣的林思銘則是面對三腳督情勢，2024年在時代力量的王婉諭與民進黨的曾聖凱夾殺下，成功當選，以1萬3042票的差距勝出，但如今罷免之戰，不僅綠營下令全黨動員協助罷團，時代力量也多次喊話罷免林思銘，若兩黨支持者成功整合，林思銘有極大壓力。

▼「竹苗選區」5藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

●「南投、彰化、雲林選區」 4藍委罷免門檻

最後，南投、彰化、雲林選區也有4藍委面對罷免浪潮，其中南投的游灝與雲林的丁學忠，2024立委選戰皆以不到3個百分點的差距勝出，且對手的得票數更是高於罷免門檻，若是最終進到直接對決，兩人能否再度守住原有領先？將會是一大考驗。

▼「南投、彰化、雲林選區」4藍委罷免門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）