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山難7天釀5死！太管處急勸「撤退不是放棄」：許多地方冰雪仍多

▲▼ 奇萊東稜發生山難 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲山難頻傳。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

先前強烈冷氣團導致高山降下3月雪，山難事件連日頻傳，短短7天內已有5起山難事件，共造成5人死亡。太魯閣國家公園管理處緊急呼籲，雪季爬山請準備好「雪地三寶」冰斧、冰爪、岩盔，且個人應具備實地雪地登山經驗，若遇到危險地形或情況時務必撤退，「撤退不是放棄，山永遠在」。

太管處在粉專「太魯閣國家公園」發文，「3月雪雖罕見，別為賞景讓自己命懸一線」，3月中旬一場突如其來的大雪，導致多起山域意外，至今還有人下落不明。雖然近期天氣放晴，但許多高山仍然積雪，海拔3000公尺以上的高山積雪逐漸融化，但夜間低溫會使步道結冰，兩旁的箭竹也佈滿冰晶，「這時前往登山健行非常危險」

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協助磐石中峰救難的高山協作也提醒，許多地方仍有大量冰雪，建議民眾暫緩前往。太管處強調，雪季爬山前應準備好雪地三寶、足夠的禦寒衣物及雪攀裝備，並學習操作及使用方法。此外，個人應具備實地雪地登山經驗，或參加過雪地登山訓練，以應對積雪路段或突如其來的降雪。

管理處提醒，若裝備不足、天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。遇到危險地形或情況時，「請務必考量撤退的選項」，撤退不是放棄，山永遠在，來日方長，等待安全時機再與好友共享山林美景。

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