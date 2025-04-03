澎湖望安鄉長許賢德索賄280萬　內定清潔隊員、採購A錢遭起訴

▲澎湖縣望安鄉長許賢德。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、柯沛辰／澎湖報導

澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄280萬元，讓特定人員錄取清潔隊員，並利用公益計畫採購機會詐得19萬7740元。澎湖地檢署2日偵結，依貪污等罪嫌起訴，並移請澎湖地方法院審理。目前許賢德在押中。

澎湖地檢署表示，許賢德自2014年12月25日起擔任2屆望安鄉鄉長，自2016年起得知公所清潔隊將有職缺釋出，竟利用身分，分別與許姓女子等6人期約對價錄取清潔隊員，分別收賄80萬、40萬、60萬及100萬元，共計280萬元。

另外，許賢德與望安鄉公所行政課許姓辦事員，還利用國防部「國軍訓場睦鄰工作要點」核發補助款，在東吉啟明宮廟會活動及東安等7村村民座談會中，藉購辦物品舞弊詐得19萬7740元，因此將許賢德依貪污治罪條例提起訴。

澎湖地檢署偵查2案時，6人坦承行賄購買清潔隊員，並繳納10萬元緩起訴金，獲緩起訴處分。詐取補助款部分，許姓辦事員與王姓、李姓等人涉刑法公務員登載不實公文書罪，同樣獲緩起訴，需向公庫支付2至5萬元不等的緩起訴金。

澎湖地檢署表示，許賢德作為兩屆鄉長，利用職權索賄，破壞公務體系廉潔性，在辦理購辦物品舞弊案時，卻始終否認犯行，並推諉許姓課員，犯後態度不佳。許姓辦事員則因鄉長交辦事項難以違抗，偵訊時坦承犯行並協助偵查，將量處適當之刑。