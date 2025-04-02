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謝國樑接管東岸商場被控強盜不起訴　高檢發回續查

▲▼四接環評大會今天登場，基隆市長謝國樑現身，呼籲重視市民安全。（圖／記者許敏溶攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

基隆市政府接管東岸商場，主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等12人涉加重強盜等罪，基檢認定罪嫌不足，予以不起訴處分。主富公司不服，聲請再議，高檢署昨天發回續查。

民國113年2月1日凌晨，謝國樑指示時任基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，派遣警力至東岸商場，並由時任市府交通處長王圳宏等人破壞增建物門鎖，將東岸商場交給得標廠商微風集團經營。

主富公司主張，其獨資增建東岸商場2樓至4樓，應擁有所有權，據此提告謝國樑、王圳宏、林詔徹等人，共計12名被告，涉犯刑法加重強盜、無故侵入他人建築物、竊占及毀損等罪。

基隆地檢署偵查後認為，東岸商場增建物為原營運商大日公司於受託經營期間所興建，雖主富公司主張獨資，但大日公司證稱有給予租金減免充作出資，難認增建物為主富公司獨資。

檢方指出，依106年間主富公司與大日公司簽立的協議書，主富公司向大日公司承租範圍涵蓋東岸商場增建物，難認主富公司對增建物擁有所有權；此外，增建完工後，基市府與大日公司第1次續約，大日公司同意增建物所有權歸基市府，營運期滿後，基市府得逕行收回包含增建物在內的全數委託營運資產。

檢方認為，主富公司於109年間出具合作同意書，表示願遵守約定，因此在大日公司未取得第2次續約後，基市府認定應歸還受託營運資產，主富公司未返還，市府得逕行收回辦理營運移轉，難認謝國樑等人有主觀犯意。

此外，檢方認定，在基市府辦理營運移轉前，主富公司曾聲請民事保全程序，但已被法院駁回或自行撤回，因此謝國樑等人認為民事保全程序已結束，於無從認知增建物涉訟下辦理營運移轉，難認有侵奪財產權的主觀犯意。

檢方進一步表示，謝國樑等人進入東岸商場增建物後，僅對公共區域及營運管理所需設備進行營運移交，未挪動私人物品，難認謝國樑等人有強盜犯意，認定罪嫌不足，今年2月間予以不起訴處分。

主富公司認為，基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署受理後，經審查告訴人再議理由，認為一審偵查尚不完備，昨天發回基檢命續行偵查。

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