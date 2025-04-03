2025南化黑糖尋蜜季寶光花旗春遊趣　黃偉哲邀暢遊南化共享美食美景

▲「2025南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」農業產業文化活動，市長黃偉哲DIY製作黑糖蜂蜜鬆餅、發送兌換券給予熱情參與民眾，並走訪各特色攤商。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」農業產業文化活動，3日在南化區玉山寶光聖堂隆重登場，活動由南化區各國中小學生、社區長輩及寶光聖堂國樂社的精彩表演揭開序幕。

市長黃偉哲親自出席活動，協同與會貴賓現場一起DIY製作黑糖蜂蜜鬆餅、發送兌換券給予熱情參與民眾，也走訪各特色攤商，品嚐南化在地手工黑糖、蜂蜜與各式產品，致力打造地方特產與鄉村風光的雙重盛會。

市長黃偉哲表示，台南擁有良好優越的地理環境，其中南化區更是風景優美，而雖然今年花旗木花期較為延遲，但目前也可以看到花苞已逐漸待放，預期花況將會愈來愈美。此外，今日活動現場不僅有近50攤的多元化市集，陳列著南化區人氣農產品-手工黑糖、蜂蜜與在地特色農產，還有蔬食攤位以及別具造型的特色餐車，相當適合親人、伴侶或三五好友共同造訪，誠摯邀請各位享受滿滿的幸福感，一起度過甜美時光。

南化區指出，手工黑糖是南化區關山里內最具代表性的商品，透過採用傳統手工技藝，將白甘蔗柴燒生產而得，而火侯的控制考驗著師傅的技藝，只要稍有偏失，皆可能使黑糖帶有苦味，故相當講究製作過程各環節的細節，另外，南化蜂蜜擁有最自然的養蜂環境，加上蜂農成熟的養蜂技術與製蜜的用心，使得南化蜂蜜在台南市近幾年的蜂蜜評鑑比賽屢獲佳績，品質保證極佳。

今日活動透過推廣在地特色產品與文化景點，並結合玉山寶光聖堂花旗木等名勝景點，讓大家有機會認識與品嚐手工黑糖、特等蜂蜜，另有關假日市集與現場活動相關演出，也將延續到4月13日，歡迎大家一起踴躍參與，欣賞美麗的花旗木，品嚐在地特色農產品，為自己安排一趟南化輕旅，留下美好的愉悅回憶。