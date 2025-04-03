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搭便車遇狼！女子拒「陪睡」反遭性侵　男反咬：她先摸我

▲桃園市王姓男子去年5月與女子交往期間，曾在一天內與女友在飯店嘿咻、車內搞車震，事後卻遭女友提高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子好心讓男子搭便車卻遭到強制性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子凌晨開車偶遇一名點頭之交的男子，女子勉強同意對方搭便車，當車輛抵達時，他非但不下車，反提出「陪睡一日」的要求，遭到嚴詞拒絕後，竟在車內用身體壓制，強行親吻、性交得逞，事後女子提告並求償，男子起初否認，在DNA證據面前才改口承認，辯稱是她先摸我，性交獲得她同意，遭地院依強制性交罪，判處3年10月徒刑。

依據判決書內容指出，案發於2023年11月18日凌晨2時許，當時男子在某間超商前遇到該名女子，上前攀談藉詞要搭乘便車，女子則因對方反覆糾纏而勉強同意，男子坐在副駕駛座，到了男子指定地點附近，將車停靠於路邊時，卻拒絕下車，反而提陪睡1日請求。

男子見此提議遭女子嚴詞拒絕後，用身體將其壓制，強行親吻伸魔掌，扒掉自己跟女子的褲子強制性交，女子趁隙打電話向友人求救，揭開此件暴行，男子雖坦認但辯稱，案發當天是她主動問要不要搭便車，也是她先靠過來看我玩遊戲，隨後再伸手主動撫摸引誘，我是在獲得她同意後才發生性行為。

審理過程中，辯護律師則提出多項質疑：包括女子身上除處女膜舊傷外無明顯外傷、車內空間狹小難以強制性交、女子能快速找到男子臉書資料顯示兩人熟識等。

法官檢視各項證據後認為，男子對是否發生性行為前後說法矛盾，起初否認，在DNA證據面前才改口，顯示其避重就輕的心態，「無明顯外傷」不能反推「未發生強制性交」。

法官審酌被告僅圖一己私慾，竟無視被害人性自主意願，違反意願強制性交行為，造成被害人心理受創甚深，犯後始終否認犯行且飾詞狡辯，迄今未能與被害人和解或獲得其諒解犯後態度，判處3年10月徒刑。

女子附帶提出民事訴訟求償80萬元，民事庭法官審酌雙方原本無交情，男子竟利用搭乘便車機會，未得到同意強制性交犯行，其僅為滿足自身之一時慾望，卻造成原告身心嚴重傷害，且對原告產生日後難以撫平之創傷，毫不尊重原告之身體權、性自主權，被告給付40萬元為適當。

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