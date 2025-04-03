載前妻到摩鐵意圖性侵　惡男瞎扯「我是要洗澡」下場關2年半

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名男子阿鴻（化名）去年4月間以「談事情」為理由，將前妻A女約出來並載到摩鐵意圖性侵，直到A女絕望試圖自戕才停手，事後他不僅不認罪，還辯稱當時沒穿衣服只是因為要洗澡。一審法官沒有採信阿鴻的說詞，日前依強制性交未遂罪，判處他有期徒刑2年6個月。

▲阿鴻將前妻載到摩鐵意圖性侵。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鴻去年4月間以「談事情」為理由，將前妻A女載到摩鐵，進入房間之後便利用體型優勢，不顧A女拒絕、反抗意圖性侵，直到A女試圖自戕才停止。

阿鴻辯稱，當時他在浴室放水準備洗澡，期間與A女起爭執，才會沒穿衣服跑出來，後來兩人情緒緩和之後，還一起討論了雙方家庭和情感等問題，他沒有要對A女性侵。

然而，一審法官檢視A女的證詞以及兩人之間在事前、事後的對話紀錄，發現A女表明當時已明確表達拒絕，也有用腳踢、手推反抗，但都無法制止阿鴻，最後才會選擇自戕，A女歷次證述時，關於案發經過的描述基本一致，若非親身經歷，應當無法如此清楚描述相關過程。

此外，在案發前2個月左右，阿鴻曾傳訊息給A女，表示想與A女發生性行為，「我就是迷戀妳的身體」，但被A女警告不要性騷擾；案發之後面對A女質問，他雖然頻頻反嗆，卻都沒有嚴加指正或反駁未有意圖性侵一事。

法官認為，兩人先前為配偶關係，離婚之後阿鴻仍一再聯繫A女，甚至為了一己私慾，不顧A女抗拒意圖性侵，導致A女身心受創，考量到他犯後矢口否認犯行，至今仍沒有對A女道歉或進行賠償，未見悔意，最終依犯強制性交未遂罪，判處他有期徒刑2年6個月，全案仍可上訴。

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